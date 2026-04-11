Marcos Giralt Torrente gana el Premio de la Crítica con 'Los ilusionistas'

Morille (Salamanca), 11 abr (EFE).- El escritor madrileño Marcos Giralt Torrente ha logrado este sábado el Premio de la Crítica por su obra 'Los ilusionistas', considerado por la Asociación Española de Críticos Literarios como el mejor libro de narrativa publicado en 2025.
El jurado de estos premios, que llegan a su edición 70, ha otorgado también el resto de categorías, con Pablo García Casado como mejor obra de poesía en castellano, Fernando Castro Paredes y Lorena Souto, en gallego; Amadeu Fabregat y Sebastià Alzamora, en lengua catalana, y Eider Rodríguez y Ane Zubeldia, en lengua vasca, según el fallo anunciado este sábado en el municipio salmantino de Morille.EFE
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