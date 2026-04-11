Manolo González: "Las acciones de los tres primeros goles son una vergüenza"

Barcelona, 11 abr (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha valorado este sábado, tras perder en el Spotify Camp Nou contra el Barcelona (4-1), que "las acciones de los tres primeros goles son una vergüenza" porque eran "acciones muy evitables", que son más "errores" que "acciones de mérito" del rival.

"El resultado es muy abultado para lo que ha pasado. Hemos tenido tres ocasiones muy claras (para empatar en la segunda mitad), pero no puedes competir a buen nivel y regalar tres goles", ha señalado el preparador del conjunto blanquiazul.

El técnico del equipo periquito que ha relatado que la jugada del 1-0 estaba "mal defendida", mientras que las del 2-0 y el 3-1 son duelos que perdidos por "ir blandos" y "se convierten en contraataques".

González ha valorado que en la primera parte, más allá de los goles (2-0 al descanso), "no ha pasado nada del otro mundo", ya que no han "sufrido demasiado" a pesar de "no tener tanta presencia en ataque" como en la segunda mitad.

El técnico del Espanyol ha analizado cómo ha mejorado al equipo la entrada de Roberto y jugar con dos puntas: "Era un cambio para haber hecho en la primera mitad. Sin hacerlo, ya hemos cambiado a un 4-4-2 para igualar la situación por dentro y defender con dos puntas. Ellos han tenido más problemas así".

González ha subrayado que el partido ha estado "marcado" por su "poca contundencia en los duelos" y ha reconocido que se marcha del Camp Nou con la "sensación de haber perdido una oportunidad", si bien ha matizado que el aspecto psicológico no ha condicionado a sus jugadores, que se han marchado "jodidos" por el resultado. EFE

