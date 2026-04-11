Manifestantes piden al Gobierno que cambie dos decretos para proteger a los perros de caza

Madrid, 11 abr (EFE).- Centenares de personas se han reunido este sábado en Madrid para exigir al Gobierno que cambie dos reales decretos que están tramitándose ya que aumentan la desprotección de los perros utilizados en la caza y el trabajo.

Según han informado en un comunicado los organizadores, en la marcha -que ha recorrido el trayecto entre el Ministerio de Derechos Sociales y el Ministerio de Agricultura- han participado unas 300 organizaciones de protección animal nacionales e internacionales y unas 2.500 personas bajo el lema "Mismos perros, mismos derechos".

La protesta, señala el comunicado, se ha desarrollado en un contexto marcado por la tramitación de dos reales decretos de núcleos zoológicos que, según denuncian las organizaciones convocantes, consolidarán la exclusión de estos animales del marco de protección aplicable al resto de perros, al no ser tratados como animales de compañía.

En la manifestación se han hecho, por lo tanto, peticiones al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, para que incluya a todos los perros sin excepción y en las mismas condiciones en el real decreto de núcleos zoológicos de animales de compañía y también al ministro de Agricultura, Luis Planas, para que excluya a los perros de caza y trabajo del real decreto de núcleos zoológicos tradicionales, ya que "no son animales de producción ni máquinas de trabajo", afirma el texto.

Los organizadores aseguran que durante meses han intentado abrir vías de diálogo con ambos ministerios, solicitando reuniones y presentado propuestas pero no han obtenido respuesta.

"Los perros que más sufren no pueden ser los que menos protección tienen", denuncia el comunicado que asegura que en España los perros utilizados en la caza y el trabajo son "los más maltratados" y ya quedaron fuera de la ley de protección animal de 2023.

Ahora, con los nuevos reales decretos, en lugar de corregir esa exclusión, se consolida y se agrava, denuncian.

Los animales utilizados para la caza y el trabajo, asegura el comunicado, a menudo viven atados, hacinados, en condiciones indignas y podrían quedar aún más desprotegidos si esta normativa sale adelante. EFE