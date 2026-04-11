Espana agencias

Manifestantes piden al Gobierno que cambie dos decretos para proteger a los perros de caza

Guardar

Madrid, 11 abr (EFE).- Centenares de personas se han reunido este sábado en Madrid para exigir al Gobierno que cambie dos reales decretos que están tramitándose ya que aumentan la desprotección de los perros utilizados en la caza y el trabajo.

Según han informado en un comunicado los organizadores, en la marcha -que ha recorrido el trayecto entre el Ministerio de Derechos Sociales y el Ministerio de Agricultura- han participado unas 300 organizaciones de protección animal nacionales e internacionales y unas 2.500 personas bajo el lema "Mismos perros, mismos derechos".

La protesta, señala el comunicado, se ha desarrollado en un contexto marcado por la tramitación de dos reales decretos de núcleos zoológicos que, según denuncian las organizaciones convocantes, consolidarán la exclusión de estos animales del marco de protección aplicable al resto de perros, al no ser tratados como animales de compañía.

En la manifestación se han hecho, por lo tanto, peticiones al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, para que incluya a todos los perros sin excepción y en las mismas condiciones en el real decreto de núcleos zoológicos de animales de compañía y también al ministro de Agricultura, Luis Planas, para que excluya a los perros de caza y trabajo del real decreto de núcleos zoológicos tradicionales, ya que "no son animales de producción ni máquinas de trabajo", afirma el texto.

Los organizadores aseguran que durante meses han intentado abrir vías de diálogo con ambos ministerios, solicitando reuniones y presentado propuestas pero no han obtenido respuesta.

"Los perros que más sufren no pueden ser los que menos protección tienen", denuncia el comunicado que asegura que en España los perros utilizados en la caza y el trabajo son "los más maltratados" y ya quedaron fuera de la ley de protección animal de 2023.

Ahora, con los nuevos reales decretos, en lugar de corregir esa exclusión, se consolida y se agrava, denuncian.

Los animales utilizados para la caza y el trabajo, asegura el comunicado, a menudo viven atados, hacinados, en condiciones indignas y podrían quedar aún más desprotegidos si esta normativa sale adelante. EFE

Últimas Noticias

Cantabria desactiva el plan de incendios, que han afectado a 10.000 hectáreas hasta abril

Infobae

La española Sara Costa roza el podio en los 200 espalda

Infobae

Yvonne Losos y Claudio Castilla ganan en el Concurso Internacional de Murcia

Infobae

Cotrina, convencido de que PP y Vox ocultan un pacto a la espera del resultado de las primarias del PSOE extremeño

Cotrina, convencido de que PP y Vox ocultan un pacto a la espera del resultado de las primarias del PSOE extremeño

2-0. Rio Ngumoha alienta la remontada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un hombre de 60 años tras precipitarse por las escaleras de un mirador de Corduente (Guadalajara)

Muere un hombre de 60 años tras precipitarse por las escaleras de un mirador de Corduente (Guadalajara)

La Justicia ataca a los narcos a través de la gasolina: el petaqueo puede conllevar cinco años de cárcel sin tener que demostrar relación con drogas

Israel sanciona a la representante española en Tel Aviv por la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga

La mujer que aún permanece hospitalizada en la UCI por el accidente de Adamuz da a luz a un niño

Militares españoles escoltan un convoy humanitario en el sur del Líbano en medio de la escalada del conflicto

ECONOMÍA

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”