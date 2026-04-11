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Luis García: "Es el camino a seguir"

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Sevilla, 11 abr (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, ha destacado este sábado, tras el 2-1 logrado en el Sánchez-Pizjuán ante el Atlético de Madrid, que "es el camino a seguir" en la pelea por evitar el descenso.

"Agradezco el esfuerzo de los jugadores y a la afición por cómo nos ha apoyado. En casa nos tenemos que hacer fuertes, hay que sumar", destacó el preparador madrileño, quien cumplió su segundo partido al frente del Sevilla, el primero en el Sánchez-Pizjuán después de debutar con derrota (1-0) en Oviedo.

"Hemos apretado arriba y lo hemos conseguido, pero luego nos echamos atrás y hay que jugar más adelantado, pero en la segunda parte hemos estado perfecto", relató Luis García sobre el partido ante los colchoneros.

"No me fijo en si los jugadores son canteranos -sacó a seis de titulares-. Necesitamos energía y tenemos que sumar todos", dijo el entrenador sevillista , quien destacó que "para ganar en el campo del Levante -próximo partido después del parón de la próxima semana- habrá que hacer un gran esfuerzo".

"Que lo de hoy no sea un espejismo, que sea algo más constante”, afirmó Luis García, quien puntualizó que el Atlético de Madrid puso un equipo muy competitivo al argumentar que “nadie le quite un ápice de mérito a esta victoria. Solo Baena y Sorltoh valen muchos millones”.

“El ambiente en casa en los partidos que quedan tiene que ser como el de hoy. El gol a balón parado me ha costado una comida para los chavales, me toca invitarles porque les dije que la pagaría si ganábamos. Tenemos que darle tiempo a este aspecto. Todavía nos falta poso con la pelota”, añadió.

El técnico recordó que "el otro día no pudimos ver al equipo -en Oviedo por la temprana expulsión de Nianzou- y hoy en un once contra once se ha dado un paso hacia delante".

"Hay que disfrutar, pero tenemos que trabajar mucho para el partido del Levante. Otra final para la que necesitamos a toda la plantilla", reiteró. EFE

lhg/agr/plv

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