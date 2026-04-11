Los incendios calcinaron 22.087 hectáreas en España en los primeros 100 días de 2026

Madrid, 11 abr (EFE).- Los incendios forestales han calcinado en diferentes puntos de España un total de 22.087 hectáreas (ha) durante los primeros 100 días de 2026, según datos extraídos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus.

Hasta el viernes, 10 de abril, el fuego ha quemado el 23,4 % del total del territorio consumido por las llamas detectado en diferentes países de toda la Unión Europea (UE).

Durante ese mismo periodo, 94.352 hectáreas ardieron en toda la UE, según las estimaciones de esta web, que precisa asimismo que el 18 % de estas áreas quemadas por las llamas en Europa fueron bosques.

Otro dato que publica la web de EFFIS apunta a que en lo que va de año se han contabilizado en todo el territorio español un total de 182 incendios.

En los últimos días, el fuego ha mantenido en vilo a los servicios de emergencia en lugares de España localizados sobre todo en Asturias y Cantabria.

Asturias registraba el viernes cinco incendios forestales, todos ellos controlados y su situación mejoraba frente a los días previos, por lo que el Principado rebajó el nivel de emergencia.

El Gobierno asturiano atribuye esta nueva oleada de incendios, que comenzó el pasado lunes, a la acción de "incendiarios" y se han producido ya algunas identificaciones y detenciones de posibles autores.

Por otro lado, en Cantabria, permanecían activos este viernes cinco incendios forestales en los municipios de Vega de Pas, Molledo, Luena, Vega de Liébana y Molledo, tras los 156 fuegos que se han producido en los primeros diez días del mes de abril.

El Gobierno de Cantabria mantiene activa la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales (Infocant), así como el nivel 2 del Operativo de Extinción.

El jueves se registraron en esa provincia un total de 16 incendios forestales y los bomberos del Gobierno cántabro tuvieron que actuar en su extinción, contando con el apoyo de medios aéreos.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto demográfico, Sara Aagesen, transmitía esta semana un mensaje de "máxima precaución" a la ciudadanía ante la posibilidad de que pueda producirse una temporada de incendios "complicada".EFE

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