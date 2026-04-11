Lluvia, nieve, tormentas y olas activan avisos en diez comunidades, Galicia en naranja

Madrid, 11 abr (EFE).- El paso de un frente frío por el norte peninsular mantiene este sábado en aviso a diez comunidades por lluvias, nieve, tormentas, mala mar y fuertes rachas de viento con especial incidencia en Galicia, donde hay aviso naranja (peligro importante) por olas que alcanzarán los 6 metros de altura, informa Aemet en su página web.

Galicia tiene aviso naranja en la provincia de A Coruña por fenómenos costeros adversos con mar combinada del noroeste y olas entre 5 y 6 metros; Además, en Lugo y A Coruña el nivel es amarillo (peligro bajo )por viento del norte o noroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) con oleaje de 4 a 5 metros a partir del mediodía.

En Andalucía el aviso amarillo afecta a las provincias de Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, donde se prevén lluvias que acumularán entre 15 y 20 litros por metros cuadrado en una hora además de tormentas que podrían estar acompañadas de granizo.

En la fachada cantábrica, las comunidades de Asturias, Cantabria y País Vasco están en amarillo por mar combinada del noroeste con olas que irán aumentando a 4 a 5 metros.

La nieve afectará a áreas del interior norte, en donde La Rioja se encuentra en amarillo por nevadas que podrían dejar espesores de hasta cinco centímetros en cotas de 900 a 1.000 metros, aunque las mayores acumulaciones se esperan por encima de los 1.200 o 1.300 metros. En Castilla y León, las nevadas afectarán a Burgos y Soria en esas mismas cotas, mientras que Ávila y Segovia están en aviso por lluvias y tormentas.

También Extremadura permanece en aviso amarillo por precipitaciones que podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, así como por tormentas con posible granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento.

Por su parte, el viento soplará con intensidad en Aragón, especialmente en la provincia de Zaragoza, y en Canarias, donde se prevén rachas de entre 70 y 80 km/h, que podrían alcanzar puntualmente los 90 km/h en la isla de Tenerife.

Con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE