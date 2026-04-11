Las Stoeva y el dobles Christiansen-Boje, primeros campeones en Huelva

Huelva, 11 abr (EFE).- La pareja búlgara de dobles femenino formada por las hermanas Gabriela y Stefani Stoeva y la danesa de dobles mixtos integrada por Mathias Christiansen y Alexandra Boje se han convertido en los primeros campeones del Europeo Huelva 2026. Ambas se han coronado este sábado en el Palacio Carolina Marín, donde este domingo se rendirá homenaje a la jugadora onubense que da nombre al pabellón tras su retirada y se jugarán las finales individuales y de dobles masculino.

Las hermanas búlgaras Gabriela y Stefani Stoeva se confirmaron en el Palacio Carolina Marín de Huelva como las reinas absolutas de Europa al alzarse con su quinto título continental ante las as turcas Bengisu Ercetin y Nazlican Inci por 21-11 y 21-17 en 40 minutos.

Las eslavas iniciaron en 2018 en Huelva un ciclo victorioso que continuó en 2021, 2022 y 2025. Con el título logrado este sábado superan los cuatro que logró la histórica pareja danesa formada por Christinna Pedersen y Kamilla Rytter Juhl, campeona en los años 2012, 2014, 2016 y 2017.

Por su parte Ercetin e Inci mejoraron con la plata el bronce de 2024 y completaron el podio las ucranianas Polina Buhrova y Yevhennia Kantemyr y las danesas Kathrine Vang y Mette Werge.

En el dobles mixto, lograron su primera medalla juntos los daneses Mathias Christiansen y Alexandra Boje, que se alzaron con el título europeo al imponerse por 21-19 y 21-14 en 45 minutos a los ingleses Callum Hemming y Estelle Van Leeuwen, que también se colgaron con la plata su primer metal. La medalla de bronce fue para los alemanes Marvin Seidel y Thuc Phuong Nguyen y también para los daneses Jesper Toft y Amalie Magelund, campeones en 2025.

En el desarrollo de la final la pareja nórdica comenzó fuerte (5-0) y con un parcial de 4-9 los británicos lograron empatar fugazmente, antes de los primeros se fueran al intervalo por delante (11-9). En la recta final de la manga hubo alternancias y un 10-10 que hizo definitiva la renta anteriores de los daneses (21-19).

Christiansen y Boje volvieron a empezar mejor que sus rivales (6-1), pero Hemming y Van Leeuwen elevaron la agresividad de sus ataques y a base de persistir lograron empatar (9-9), pero nuevamente los daneses se fueron al descanso por delante (11-9). A partir de ahí doblaron a sus rivales (10-5) con remates muy certeros para culminar la consecución del oro (21-14).

Por su parte, la final del dobles masculino la disputarán este domingo los vigentes campeones, los hermanos Christo y Toma Junior Popov ante los ingleses Ben Lane y Sean Vendy. Los Popov se clasificaron al superar 21-9, 21-14 en 34 minutos a los ingleses Alex Green y Zach Russ, que habían logrado eliminar a los daneses Kim Astrup y Anders Skaarup Rasmussen, campeones continentales en 2018 y 2024.

En el caso de los ingleses Ben Lane y Sean Vendy, bronce europeo en 2022, disputarán su primera final continental tras superar en 44 minutos por 21-19 y 21-17 a los daneses Daniel Lundgaard y Mads Vestergaard.

Este domingo pugnarán además por el título continental individual el danés Anders Antonsen y el francés Christo Popov en la final masculina y la danesa Line Kjaersfeldt ante la escocesa Kristy Gimour en la femenina.

Antonsen, campeón en 2021 y 2024, optará a su tercer título europeo este domingo tras superar por 21-18 y 21-13 en 53 minutos ante el francés Arnaud Merkle. En la final se las verá con otro francés, Christo Popov, bronce el pasado año y que batió a su hermano Toma Junior por 21-18 y 27-25 en 57 minutos.

En el cuadro individual femenino la vigente campeona europea, la danesa Line Kjaersfeldt, se clasificó para la final por 21-16 y 22-20 en 44 minutos ante su compatriota Mia Blichfeldt. Se enfrentará a la escocesa Kirsty Gilmour, cinco veces subcampeona, que superó a la turca Neslihan Arin por 16-21, 21-14 y 21-11 en una hora y 2 minutos. EFE

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