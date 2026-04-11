Las hermanas Stoeva entran en la historia con su quinto título europeo

Huelva, 11 abr (EFE).- Las hermanas búlgaras Gabriela y Stefani Stoeva se confirmaron este sábado en el Palacio Carolina Marín de Huelva como las reinas absolutas de Europa al alzarse con su quinto título continental ante las turcas Bengisu Ercetin y Nazlican Inci por 21-11 y 21-17 en 40 minutos.

Las eslavas, de 31 y 30 años, iniciaron en 2018 en Huelva un ciclo victorioso que continuó en 2021, 2022 y 2025. Con el título logrado este sábado superan los cuatro que logró la histórica pareja danesa formada por Christinna Pedersen y Kamilla Rytter Juhl, campeona en los años 2012, 2014, 2016 y 2017.

Por su parte Ercetin e Inci mejoran con la plata el bronce de 2024 y completan el podio las ucranianas Polina Buhrova y Yevhennia Kantemyr y las danesas Kathrine Vang y Mette Werge.

En la final el dúo búlgaro fue siempre por delante en el primer set, pero con sus rivales a un gran nivel. Las campeonas marcaron el ritmo con ataques constantes, pero las turcas se defendieron bien. Tras el 11-8 las hermanas pisaron en acelerador (19-9) y se llevaron la manga por 21-11.

El segundo set se desarrolló con un marcador más estrecho, con las dos parejas a un gran nivel, encadenando intercambios largos y a gran velocidad. Las turcas, siempre por detrás todo el partido, lograron empatar y situarse por delante (10-11), pero las Stoeva cortaron de raíz su reacción para imponer su ley avanzar hasta el título (21-17). EFE

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