Espana agencias

Las hermanas Stoeva entran en la historia con su quinto título europeo

Guardar

Huelva, 11 abr (EFE).- Las hermanas búlgaras Gabriela y Stefani Stoeva se confirmaron este sábado en el Palacio Carolina Marín de Huelva como las reinas absolutas de Europa al alzarse con su quinto título continental ante las turcas Bengisu Ercetin y Nazlican Inci por 21-11 y 21-17 en 40 minutos.

Las eslavas, de 31 y 30 años, iniciaron en 2018 en Huelva un ciclo victorioso que continuó en 2021, 2022 y 2025. Con el título logrado este sábado superan los cuatro que logró la histórica pareja danesa formada por Christinna Pedersen y Kamilla Rytter Juhl, campeona en los años 2012, 2014, 2016 y 2017.

Por su parte Ercetin e Inci mejoran con la plata el bronce de 2024 y completan el podio las ucranianas Polina Buhrova y Yevhennia Kantemyr y las danesas Kathrine Vang y Mette Werge.

En la final el dúo búlgaro fue siempre por delante en el primer set, pero con sus rivales a un gran nivel. Las campeonas marcaron el ritmo con ataques constantes, pero las turcas se defendieron bien. Tras el 11-8 las hermanas pisaron en acelerador (19-9) y se llevaron la manga por 21-11.

El segundo set se desarrolló con un marcador más estrecho, con las dos parejas a un gran nivel, encadenando intercambios largos y a gran velocidad. Las turcas, siempre por detrás todo el partido, lograron empatar y situarse por delante (10-11), pero las Stoeva cortaron de raíz su reacción para imponer su ley avanzar hasta el título (21-17). EFE

maf/asc

Últimas Noticias

Antonsen-Popov y Kjaersfeldt-Gilmour, finales individuales del Europeo de Huelva

Infobae

Catalanes Iván Calvó y Julia Gracia ganan la Unicaja Ultra Sierra Nevada

Infobae

Paul Seixas, el guerrero tranquilo

Infobae

2-1. Juan Cruz lidera la remontada de un Leganés que se acerca a la salvación

Infobae

La flotilla ultima los preparativos para zarpar mañana a Gaza y "presionar" a gobiernos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La mujer que aún permanece hospitalizada en la UCI por el accidente de Adamuz da a luz a un niño

La mujer que aún permanece hospitalizada en la UCI por el accidente de Adamuz da a luz a un niño

Militares españoles escoltan un convoy humanitario en el sur del Líbano en medio de la escalada del conflicto

El primer astropuerto de Europa de naves espaciales, del tamaño de cuatro estadios de fútbol, estará en Teruel

Salvador Illa asegura que “Cataluña será el mejor país de Europa para vivir” de aquí a diez años

La Guardia Civil investiga un robo con explosivos en una sucursal bancaria en Toledo

ECONOMÍA

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”