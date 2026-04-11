La sueca Sarah Sjostrom deja las mejores sensaciones en su retorno a las piscinas

Redacción deportes, 11 abr (EFE).- La nadadora sueca Sarah Sjostrom, triple campeona olímpica, no pudo dejar mejores sensaciones en su retorno a la competición, tras casi veinte meses apartada de las piscinas, tras firmar este sábado un tiempo de 24.36 segundos en la final de los 50 libre en el Abierto de Natación de Estocolmo.

Un registro que situó a Sjostrom, que dio a luz el pasado mes de agosto a su primero hijo, en la segunda posición de la clasificación mundial del año.

Sin embargo, no fue suficiente para que la escandinava, que no competía desde que se colgó el oro en los 50 y 100 libre en los Juegos Olímpicos de París 2024, pudiera alzarse con el triunfo en la capital sueca.

Una cita donde Sjostrom se topo con una vieja conocida, la hongkonesa Siobhan Haughey, plata en los 100 libre en los Juegos Olímpicos de Tokio y bronce en los de París, que le arrebató la victoria por dos centésimas, tras tocar la pared con un crono de 24.34 segundos, la mejor marca mundial del año.

Derrota que no impidió a Sarah Sjostrom, plusmarquista universal de los 50 y 100 libre, lograr el objetivo que se había fijado en el Abierto de Estocolmo lograr la mínima -25.50- la mínima fijada por la Federación Sueca para participar en los Europeos que se disputarán el próximo mes de agosto en París,

Un objetivo que ya logró y con creces en las preliminares de la mañana en las que la sueca, ganadora de 25 medallas, entre ellas 14 de oro, firmó el mejor registro de todas las participantes con un tiempo de 24.62.

Crono que Sjostrom rebajó aunque no lo suficiente para impedir la victoria de la hongkonesa Haughey en una final que tuvo que retrasarse por la protesta de dos activistas climáticos que se lanzaron a la piscina.

Dentro del agua los dos jóvenes activistas desplegaron dos pancartas antes de ser desalojados de la pileta entre los abucheos de los espectadores que poblaban las gradas del Eriksdalsbadet, que querían ver nadar a su ídolo.

El primer paso en el camino de Sarah Sjostrom, que se dio a conocer al mundo con apenas 15 años en los Mundiales de Roma tras colgarse la medalla de oro en los 100 mariposa con nuevo récord del mundo incluido, hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Una cita en la que Sarah Sjostrom intentará emular al estadounidense Anthony Ervin, que se proclamó campeón olímpico de los 50 libre en los Juegos de Río 2016 con 35 años, y buscara volver a subir a los más alto del podio a escasas semanas de cumplir los 35 años.EFE