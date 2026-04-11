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La Perra Blanco rompe moldes más allá del Rockabilly: "No me preocupa el algoritmo"

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 Fernando Sanz

Valladolid, 11 abr (EFE).- La Perra Blanco, nombre artístico de la gaditana de 31 años Alba Blanco, está rompiendo moldes desde su debut con ‘Bop&Shades’ (2019): una guitarrista que hace música de raíces americana y que se enfrenta a puristas, misóginos y a la lógica de las plataformas digitales con un rock and roll enérgico y directamente conectado al amplificador.

"A mí no me preocupa el algoritmo, a mí me preocupa lo que está dentro de mí", reconoce en una entrevista telefónica con EFE, mientras se dirige a una de las muchas paradas para promocionar su último disco ‘Lovers and Fears’ (2026), tras agotar entradas en Alicante, Barcelona o Madrid (10 de abril) y estar a punto de hacerlo en Santiago de Compostela (11 de abril) y Valladolid (12 de abril).

“Me preocupa lo que está dentro de mí, lo que está en mis manos. Hay mucha gente que tiende a echarle la culpa a los demás, que si lo que suena en la radio es sólo reguetón y música latina… pues no te preocupes por eso, pelea con uñas y dientes para que tu música pueda llegar a tener un espacio”, reivindica.

Una forma de entender el mundo que le ha llevado a tocar en escenarios de toda Europa y a protagonizar la portada del UK Rock and Roll Magazine con el lema ‘La reina del Rockabilly’, un título del que se le queda corto al añadir influencias de la música negra, el blues, del R&B y del jazz a sus composiciones, y por la que ha pasado del formato trío junto Guillermo González (bajo) y Jesús López (batería), a un quintento para esta gira con un teclista (Nelo Alfonso) y un saxofonista (Gerard Vercher).

Misoginia y redes sociales: “Eso tiene que ser un tío”

Sin embargo, el éxito que hoy disfruta Blanco no ha sido un camino fácil: en sus inicios, los puristas del rock and roll en España rechazaban que una chica con rastas (ahora nos las lleva), joven y sin aspecto de ‘pin up’ hiciera este tipo de música, hasta el punto de que aún hay quien duda que sea ella la que toca la guitarra.

"Sigo recibiendo comentarios por redes sociales de gente que dice 'eso tiene que ser un tío'”, señala, un espacio en que a veces encuentra “una mezcla de emociones horribles” como la “misoginia” y la “envidia”.

“No estamos acostumbrados todavía a que haya mujeres que toquen la guitarra ‘como un hombre’, pero no pasa nada. Yo voy a la mía, hago lo que hago y al que no le guste, pues está en su derecho. No tengo que dar explicaciones ni excusarme: he trabajado mucho, sigo trabajando y le he dedicado 10.000 millones de horas a la guitarra”, asevera.

Otro de los tópicos que rechaza La Perra Blanco es el uso de drogas como parte de la cultural del rock, mitificado en frases como ‘Sexo, drogas y rock and roll’ y las biografías de muchos artistas del género. “No me gusta la droga”, sentencia.

De hecho, en su día a día no bebe, apuesta por el deporte (en concreto, por el boxeo), la desconexión digital y la meditación para afrontar la presión de los directos, herramientas que aprendió tras una etapa “un poco mala” en 2024 en la que convivía “con ataques de pánico y mucha ansiedad”.

"Estuve en terapia con el psicólogo, pero en ningún momento tomé medicación, fue el deporte y la meditación lo que considero que a mí me ayudó tantísimo", reconoce.

Un disco ‘viajero’ con la guitarra como “alma gemela”

Unos miedos que han servido de inspiración para ‘Lovers and Fears’ (2026), un disco que ha tenido al estadounidense Jimmy Sutton como productor (se ha grabado entre España, Chicago y California) y que ha contado el músico norteamericano J.D. McPherson en la canción ‘Sin amor’.

Blanco explica que eligió a Sutton para sacar a su disco “del underground” sin perder sus raíces y destaca la aportación de McPherson, un músico al que califica como un “referente bastante grande” en el género.

Lo que no cambia desde los inicios, hace más de siete años, es su relación con la música americana de entre los años 30 y 60 y, sobre todo,  la guitarra, que va mucho más allá de ser una mera herramienta de trabajo y que desde hace unos años cuenta con el apoyo del luthier valenciano Vicente Morellà (Bull Skull), que le ha fabricado varios modelos a mano.

"Para mí la guitarra es como mi alma gemela", sentencia.EFE

(Foto)

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