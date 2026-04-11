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La familia de Francisca Cadenas declara el lunes en el Juzgado de Villafranca de los Barros

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Los familiares de Francisca Cadenas, la mujer desaparecida en mayo de 2017 en la localidad pacense de Hornachos y cuyos restos óseos fueron encontrados el pasado 11 de marzo enterrados en la casa de unos vecinos, declararán el próximo lunes, 13 de abril, en el Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros, que instruye el caso.

La declaración de los familiares de Francisca Cadenas se produce después de la detención de los dos hermanos que vivían en la casa donde fueron encontrados los restos óseos de la mujer, y que tras prestar declaración ante este mismo juzgado, el 14 de marzo fueron enviados a prisión provisional comunicada y sin fianza.

En un primer momento, los dos hermanos detenidos, de 50 y 55 años, fueron enviados a la cárcel de Badajoz, pero posteriormente fueron trasladados a la prisión de Morón de la Frontera, en Sevilla, donde permanecen actualmente.

La declaración de los familiares de Francisca Cadenas tendrá lugar el lunes por la mañana, tras la cual, se trasladarán al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, donde serán recibidos por el alcalde de la localidad, Francisco Jiménez, y posteriormente atenderán a los medios comunicación acompañados de su abogada, Verónica Guerrero.

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