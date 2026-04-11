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La Cultural persigue en Granada el milagro de la salvación

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Granada/León, 11 abr (EFE).- El Granada y la Cultural Leonesa disputarán este domingo (14.00 horas) un partido clave por la permanencia en el Nuevo Los Cármenes, en el que los locales buscarán un triunfo que les acerque casi del todo al objetivo y los visitantes persiguen puntos para abandonar la última posición de la tabla.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ llega a la cita con el bajón moral que ha supuesto perder sus dos últimos encuentros a domicilio, ante Las Palmas (2-0) y Castellón (3-2).

Estas derrotas le han hecho olvidarse de cualquier mínima opción de pelear por el ascenso y le han devuelto a la realidad de pugnar por una salvación que tienen encarrilada, pero no definida.

Por eso pretende ganar a la Cultural Leonesa, como hizo ante el Huesca (4-2) en su anterior comparecencia en casa, para sentenciar cuanto antes la permanencia y poder vivir tranquilo en el tramo final de la temporada.

Pacheta cuenta con casi toda su plantilla disponible, ya que sólo tiene la baja del lesionado Pau Casadesús al recuperar previsiblemente al central Manu Lama, ausente en Castellón por lesión.

El técnico recuperará la defensa de cuatro jugadores tras dos partidos con línea de cinco que no funcionó, y meterá cambios en su once titular, con la vuelta al mismo del citado Manu Lama, del meta Luca Zidane y del centrocampista Sergio Ruiz.

Después de romper en el duelo autonómico ante el Real Valladolid la racha negativa de más de cuatro meses y dieciséis partidos sin ganar, la Cultural Leonesa necesita a toda costa sumar puntos para dejar el puesto de colista que comparte con Mirandés y Huesca y seguir soñando con la permanencia, de la que le separan seis puntos.

Su técnico, Rubén de la Barrera, deberá rehacer el once debido a la ausencia de hasta cuatro de jugadores habitualmente titulares, entre ellos, el argentino Thiago Ojeda, con una sobrecarga muscular, y ni el veterano Sergi Maestre, por sanción.

A ellos se unen, por lesión, el serbio Nemanja Radoja, que se perderá su tercer partido consecutivo, y el brasileño Lucas Ribeiro, uno de los jugadores más desequilibrantes en ataque.

De la Barrera tendrá que decidir si utiliza en el centro del campo a un jugador inédito hasta ahora como Pelayo "Yayo" González o decidirse por uno de más movilidad como Selu Diallo, con la previsible primera titularidad del gallego Javier Fernández "Bicho".

Rubén de la Barrera no ha repetido el mismo once inicial en los siete partidos que lleva en el banquillo culturalista y acostumbra a sorprender con algún cambio inesperado.

Alineaciones probables:

Granada: Luca Zidane; Oscar, Manu Lama, Loic Wiiliams, Diallo; Sergio Ruiz, Izan, Alemañ; Pablo Sáenz, Álex Sola y José Arnaiz.

Cultural Leonesa: Badía; Víctor García, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo o Homam; Iván Calero, Diallo o Yayo, Bicho, Tresaco; Chacón y Collado.

Árbitro: pendiente de anuncio.

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 14.00.

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jag-fps/agr-orv/cpg/arh

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