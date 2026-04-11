La Comunidad de Madrid entregará la Gran Cruz del Dos de Mayo al periodista César Lumbreras por sus 42 años al frente del programa de radio Agropopular.

Así lo ha anunciado este sábado la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en la 'Cadena Cope'. "Es nuestra forma de agradeceros todo lo que habéis hecho por el campo, por la agricultura y el mejor periodismo", ha señalado.

La Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo se otorga a las personas físicas o jurídicas, instituciones nacionales y extranjeras, por actos o servicios relevantes para los ciudadanos, principalmente en el ámbito de la Comunidad de Madrid, y en general por su contribución al progreso político, económico, cultural o social de la Región.