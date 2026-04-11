Juanma Moreno promete bonificar sucesiones en cesiones de viviendas entre hermanos

Málaga, 11 abr (EFE).- El presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, se ha comprometido a bonificar al 99 por ciento el impuesto de sucesiones y donaciones en cesiones de viviendas entre hermanos si repite al frente del Ejecutivo autonómico.

Moreno ha dicho que van a ampliar las bonificaciones de este impuesto, en este caso a los hermanos que comparten la propiedad de una casa porque han visto "muchos problemas en ese ámbito", según el avance que publica este sábado El Correo de Andalucía de una entrevista hecha para los periódicos de Prensa Ibérica.

Ha destacado que el impuesto de sucesiones y donaciones se ha multiplicado por seis con las bonificaciones que puso en marcha desde su primer gobierno y que fueron una de sus 'medidas estrella', lo que ha supuesto un 600 por ciento más de donaciones de padres a hijos.

"Padres que le dejan un dinerito al hijo para que se pueda meter en un negocio, se pueda meter en un piso o le voy a ceder esta casa que tengo. Vamos a seguir", ha añadido.

Sobre si habrá más bajadas de impuestos, ha indicado que llegarán hasta donde les permita "el límite" y ha defendido que hacen rebajas fiscales "que signifiquen mejoras para las clases medias y trabajadoras y activación de la economía". EFE