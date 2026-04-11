Jorge González y Fátima Azzahraa revalidan títulos de campeones de España de media maratón

Mérida, 11 abr (EFE).- El emeritense Jorge González Rivera y la atleta de origen marroquí Fátima Azzahraa Ouhaddou Nafie han revalidado este sábado sus títulos de campeones de España de media maratón tras imponerse en Mérida con un tiempo de 1:04:33 y 1:14:52, respectivamente.

Unos 2.500 corredores han participado en la XX edición de la Media Maratón 'Mérida Patrimonio de la Humanidad', cuyo recorrido incluido el paso junto a varios monumentos romanos de la ciudad.

Tras Jorge González, en segunda posición ha entrado Abderrahmane Aferdi, con un tiempo de 1:04:41, y en tercera Javier Guerra Polo con 1:05:36.

En féminas, Katherine Ruth Tisalema Puruncaja se ha proclamado subcampeona, con una marca de 1:15:19, y Lidia Campo Sastre se ha alzado con el bronce con 1:15:24.

La prueba, organizada por Atletas Populares de Mérida, ha coincidido esta edición con la celebración del Campeonato de España de Ruta absoluto y máster.

Mérida acogerá este domingo el campeonato de España 5K y Milla junto a la carrera popular '5K Ciudad de Mérida'. EFE