Joan Plaza: "Esta es la línea y hemos de seguir así"

Zaragoza, 11 abr (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Joan Plaza, ha destacado este sábado que el juego mostrado por su equipo en la victoria lograda ante el Hiopos Lleida (107-91) es "la línea" que debe mantener el conjunto aragonés para completar el tramo final de la Liga Endesa.

"Esta es un poco la línea y hemos de seguir así, no hemos hecho nada aún, no hay nada que celebrar y hay que plantear el próximo partido al máximo", ha aseverado el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro.

En ese sentido, ha indicado que busca una escuadra en la que contribuyan "todos" y ser "más una cooperativa que no un escaparate para nadie".

Plaza, aunque ha observado que "evidentemente, hay cosas a mejorar", se ha mostrado "contento" por la victoria lograda en un partido en el que el Casademont se ha impuesto en los cuatro cuartos y en el que "solo" ha sufrido seis pérdidas de balón.

"Esto era una rémora que arrastrábamos al llegar y no solo eso, sino que, además, hemos triplicado el número de asistencias, con lo cual, compartimos más el balón", ha subrayado.

En el plano individual, aunque ha afirmado que para él sería "muy fácil" hablar del partido de Devin Robinson (27 puntos y 35 de valoración) ha preferido acordarse "de un tal Jaime -Fernández- que ha jugado lesionado", infiltrado, poniendo en riesgo su salud".

"Yo creo que este es el camino que queremos de perfil de jugador que ha de estar aquí", ha enfatizado el entrenador, que también ha destacado la aportación en el encuentro de Marco Spissu y de Bojan Dubljevic. EFE