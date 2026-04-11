Javi Boñar destaca que ha pasado por "momentos difíciles" y que se merece el debut

Sevilla, 11 abr (EFE).- El lateral derecho Javi Boñar, jugador de la cantera del Atlético de Madrid que debutó este sábado y que marcó el gol de su equipo en la derrota (2-1) en el campo del Sevilla, destacó que lleva "muchos años trabajando" y que ha pasado "por momentos difíciles" en el club rojiblanco, por lo que cree que se merece lo sucedido.

"Gracias a la gente que me apoya”, señaló el joven futbolista visiblemente emocionado ante los mircrófomos de Movistar+.

"Es el equipo de mi corazón, siempre quiero ganar. El gol fue una acción de un entrenamiento que hacemos, gracias a Julio por el pase. Hubiera sido el día más feliz de mi vida si hubiéramos ganado", resaltó.

“Hemos tenido a las siete la charla y entrenando sabía que en cualquier momento iba a entrar y sabía que lo iba a hacer bien. Agradecer al club y al míster la oportunidad y la confianza”, subrayó el autor del cuadro colchonero. EFE

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