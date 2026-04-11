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Irene Montero exige actuaciones de la Junta de Andalucía y el Gobierno para asegurar que Navantia "cumple con la ley"

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La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha lamentado este domingo que Navantia le haya negado el acceso a las instalaciones de la empresa pública en San Fernando (Cádiz), donde se encuentran acampados los dos sindicalistas del Metal que denuncian la existencia de listas negras. Además, ha exigido responsabilidad e implicación a las organizaciones gubernamentales, como la Junta de Andalucía y el propio Gobierno central, para acabar con esta situación y que actúen para garantizar que Navantia "cumpla con la ley".

En declaraciones a los medios, Montero ha recriminado que la empresa, dependiente en última instancia del Ministerio de Hacienda y acusada por parte de los trabajadores de vulnerar sus derechos sindicales, le ha impedido ejercer su "legítima labor de observación" como representante pública en el Parlamento Europeo durante su visita a la sede de Navatia junto al representante de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), Diego Rodríguez.

"Los sindicalistas llevan cuatro días subidos a una grúa, durmiendo en hierros y sin una miserable esterilla y Navantia, una empresa de titularidad 100% pública les ha cortado la luz. No pueden cargar los móviles, están completamente a oscuras cuando se va el sol", ha criticado la eurodiputada, quien además ha incidido en su intención de entrar para ver en virtud de sus funciones de observación como europarlamentarios, y la seguridad privada de la empresa".

En este contexto, Irene Montero ha afeado al director de Navantia su impedimento en la entrada para poder observar si la situación de estos trabajadores es la adecuada. "Por lo que hemos podido hablar con ellos sabemos que no lo es", ha aseverdado. Por ello, ha puesto de manifiesto que ni la Junta ni el Gobierno han intervenido para apaliar esta situación.

"¿No hay nadie en la Junta de Andalucía, en el Gobierno de España que pueda levantar un teléfono para que se acaben las listas negras? Exigimos que se acaben las listas negras, que Navantia cumpla la ley, que no impida que se contrate a trabajadores que ejercen sus derechos y que permita que se cumpla la ley y la Constitución y que la Junta de Andalucía y el Gobierno de España actúen para garantizar que Navantia cumple con la ley", ha concluido.

Por su parte, el representante de la Coordinadora de Trabajadores del Metal ha asegurado que las listas negras de las subcontratas existen, pero que Navantia "también tiene sus listas negras, su gente que dice que no entra o sí entra". En este caso, "Manolo y Jesús (los sindicalistas acampados) no entran porque Navantia no quiere, les prohíbe la entrada esas listas negras no son ni más ni menos que unas maneras mafiosas y fascistas de tratar a unos trabajadores", ha afirmado.

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