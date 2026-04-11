Investigado por circular 27 km en sentido contrario drogado y con un coche con caravana

València, 11 abr (EFE).- La Guardia Civil de Tráfico ha interceptado en el municipio valenciano de Moixent a un hombre de 64 años que, bajo los efectos de las drogas, había circulado con un turismo con caravana unos 27 kilómetros de distancia en sentido contrario por las autovías A-35 y A-33.

Varias llamadas al Centro de Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana alertaron en la noche del 26 de marzo de que un turismo con remolque tipo caravana circulaba en sentido contrario en la A-33 a la altura de la Font de la Figuera (Valencia), ha informado este sábado la Guardia Civil en una nota de prensa.

La Central Operativa de Tráfico movilizó entonces dos patrullas que interceptaron al conductor y le retiraron ya en la autovía A-35, a la altura del término municipal de Moixent, tras haber recorrido una distancia aproximada de 27 kilómetros de noche en "grave situación de peligro".

Un Equipo de Investigación de Sinestros Viales investiga ahora al conductor, de 64 años y nacionalidad española, como presunto autor de dos supuestos delitos contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta y bajo influencia de drogas, dado que el hombre, además, dio positivo en la prueba de drogas, pendiente de confirmación por el laboratorio.

Las diligencias instruidas por este caso se han entregado en el Juzgado en funciones de guardia de Xàtiva (Valencia).

Según recuerda la Guardia Civil, el Código Penal prevé penas por la comisión de un delito de conducción con temeridad manifiesta poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, recogido en el artículo 380.1, consistentes en prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir por tiempo superior a uno y hasta seis años.

A su vez, por la comisión de un delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas, prevé pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. EFE