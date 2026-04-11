Illa augura que Cataluña "será el mejor país de Europa para vivir" dentro de diez años

Barcelona, 11 abr (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha augurado este sábado que Cataluña "será el mejor país de Europa para vivir" dentro de diez años y ha apelado "a la esperanza" para seguir trabajando en busca de este hito.

Illa ha fijado este objetivo durante su intervención como primer secretario de los socialistas catalanes ante el Consell Nacional Extraordinario del PSC, tras hacer un repaso de las principales políticas que está aplicando el Govern.

El mandatario catalán se ha mostrado especialmente orgulloso de las políticas de vivienda, centradas en impulsar la construcción de pisos asequibles y en aplicar la contención de precios del alquiler que emana de la ley del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

También ha hecho referencia a la decisión de "desbloquear" el crecimiento del aeropuerto de Barcelona y al acuerdo para mejorar la educación, así como a la iniciativa para mejorar la financiación autonómica, entre otras cuestiones.

Así, ha afirmado que Cataluña es el lugar donde se está construyendo más vivienda pública de toda España y la estación de tren más grande -La Sagrera-, donde se crea más empleo y donde se fabrica el primer coche eléctrico, entre otros ejemplos de la vitalidad de la economía catalana.

El presidente catalán ha asegurado que "gobernar es decidir, no deliberar". "La deliberación es necesaria y fundamental en una democracia pero después tiene que desembocar en una decisión", ha mantenido.

"En Cataluña y Barcelona se vive bien", ha concluido, para asegurar a continuación que "cuando tienes un proyecto a diez años y ves la pluralidad y la diversidad como una fortaleza, crees en el país y no ves amenazas en cada esquina". EFE

(vídeo)