"I am Maximus" recupera su corona

Redacción deportes, 11 abr (EFE).- 'I Am Maximus', montado por Paul Towsend y entrenado por el irlandés Willie Mullins, se impuso este sábado en el Grand National, donde ya triunfó en 2024 y quedó segundo el año pasado, convirtiéndose en el primer caballo que recupera el título desde que lo lograse 'Red Rum' en 1977.

Con este resultado, el irlandés Mullins, de 69 años, logró su cuarta victoria, tercera consecutiva, en la tradicional carrera disputada en el hipódromo de Aintree, en Liverpool, donde solo su compatriota Vincent O'Brien había logrado ganar tres años seguidos, lo que logró entre 1953 y 1955.

'I am Maximus' ganó la tradicional carrera británica de obstáculos que se celebra oficialmente desde 1839 después de remontar tras el último salto en un apretado final y superar a 'Iroko', 'Jordans' y 'Johnnywho', en los últimos metros. Tan solo completaron el recorrido 16 de los 34 participantes. EFE