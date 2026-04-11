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HRW denuncia falta de planes de derechos humanos en sedes del Mundial 2026

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Nueva York, 10 abr (EFE).- Human Rights Watch (HRW) alertó este viernes de que algunas ciudades anfitrionas del Mundial de fútbol 2026 no han adoptado las medidas necesarias para garantizar la protección de jugadores, aficionados y trabajadores, lo que podría derivar en un torneo "marcado por la exclusión y el miedo".

Según indicó la organización en un comunicado, la mayoría de los comités de las ciudades sede no han presentado los planes de acción en materia de derechos humanos exigidos por la FIFA o han elaborado documentos que no abordan de forma adecuada los riesgos asociados al evento, especialmente para inmigrantes, personas LGTB y periodistas.

HRW recuerda que, de las 16 ciudades anfitrionas, solo Atlanta, Dallas, Houston y Vancouver han publicado sus planes, mientras que el resto, entre ellas Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Miami o Boston, no lo han hecho todavía.

La ONG destaca que entre enero de 2025 y marzo de 2026 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó al menos a 167.000 personas las ciudades donde se disputarán partidos, lo que "evidencia el riesgo de operativos migratorios durante el torneo".

"La sombra de la aplicación de leyes migratorias en los eventos de la FIFA y las amenazas emergentes a la libertad de prensa demuestran que los comités organizadores no han sido capaces de presentar planes coherentes", afirma la directora de iniciativas globales de HRW, Minky Worden, en el comunicado.

La organización sostiene que el marco de derechos humanos de la FIFA exige a las sedes desarrollar planes adaptados a cada ciudad en coordinación con autoridades y comunidades locales, pero denuncia que estos compromisos no se están cumpliendo de forma efectiva.

HRW también advierte de que los riesgos afectan de forma especial a colectivos vulnerables, incluidos "trabajadores migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y personas LGTB", así como a periodistas que cubrirán el evento.

Asimismo, la ONG señala que la falta de medidas claras podría provocar "situaciones de discriminación o abusos en torno a los estadios y zonas de aficionados".

Además, critica que la FIFA no haya respondido a las consultas sobre cómo se garantizará la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos durante el torneo.

La organización insta también a la FIFA y a los comités locales a que publiquen de forma urgente planes completos antes del inicio del Mundial y ofrezcan garantías frente a posibles operativos migratorios en los recintos deportivos. EFE

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