Hoy será noticia. Domingo, 12 de abril

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

La Global Sumud flotilla zarpará hoy a Gaza para "presionar" a gobiernos

Barcelona (EFE).- La Global Sumud Flotilla, con 70 embarcaciones y más de mil participantes zarpará este domingo desde Barcelona en dirección a Gaza con el fin de "presionar a los gobiernos" para que actúen y pongan fin a los ataques contra los palestinos.

La flotilla parte justo en un momento muy tenso de las relaciones entre España e Israel, cuyo Gobierno se ha quejado por la postura española en la guerra de Irán e incluso ha llamado a consultas a la encargada de negocios de la Embajada de España por la quema de un muñeco que representaba a Netanyahu.

SANIDAD PÚBLICA

Manifestaciones en Andalucía en defensa de la sanidad pública

Sevilla (EFE).- Las Mareas Blancas han convocado manifestaciones para este domingo en las ocho capitales andaluzas en defensa de la sanidad pública.

Protestas a las que se unirán en Sevilla los partidos de izquierda con sus candidatos a la Junta a la cabeza.

EL TIEMPO

Lluvias, nevadas y descenso notable de las temperaturas

Madrid (EFE).- La Agencia de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, domingo, chubascos y tormentas fuertes en Andalucía oriental, Murcia y Alicante, nieve en zonas altas del norte peninsular y un descenso notable de las temperaturas máximas en amplias zonas del país, con bajadas extraordinarias en el nordeste.

Un frente frío recorrerá la mitad este peninsular y Baleares, donde, junto a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, dejará cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas.

EFE

plv