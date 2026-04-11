Espana agencias

Hoy será noticia. Domingo, 12 de abril

Guardar

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

La Global Sumud flotilla zarpará hoy a Gaza para "presionar" a gobiernos

Barcelona (EFE).- La Global Sumud Flotilla, con 70 embarcaciones y más de mil participantes zarpará este domingo desde Barcelona en dirección a Gaza con el fin de "presionar a los gobiernos" para que actúen y pongan fin a los ataques contra los palestinos.

La flotilla parte justo en un momento muy tenso de las relaciones entre España e Israel, cuyo Gobierno se ha quejado por la postura española en la guerra de Irán e incluso ha llamado a consultas a la encargada de negocios de la Embajada de España por la quema de un muñeco que representaba a Netanyahu.

SANIDAD PÚBLICA

Manifestaciones en Andalucía en defensa de la sanidad pública

Sevilla (EFE).- Las Mareas Blancas han convocado manifestaciones para este domingo en las ocho capitales andaluzas en defensa de la sanidad pública.

Protestas a las que se unirán en Sevilla los partidos de izquierda con sus candidatos a la Junta a la cabeza.

EL TIEMPO

Lluvias, nevadas y descenso notable de las temperaturas

Madrid (EFE).- La Agencia de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, domingo, chubascos y tormentas fuertes en Andalucía oriental, Murcia y Alicante, nieve en zonas altas del norte peninsular y un descenso notable de las temperaturas máximas en amplias zonas del país, con bajadas extraordinarias en el nordeste.

Un frente frío recorrerá la mitad este peninsular y Baleares, donde, junto a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, dejará cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas.

EFE

plv

Últimas Noticias

Enoc Solves se retira como campeón en un WOW29 histórico en el Roig Arena

Infobae

Simeone: "Hemos perdido porque el Sevilla fue más contundente"

Infobae

Luis García: "Es el camino a seguir"

Infobae

Gudelj: "Es una victoria muy necesaria. La felicidad es grandísima"

Infobae

0-1. El Sporting de Luis Suárez vence al Estrela Amadora y acorta distancia con el Oporto

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE de Extremadura tiene nuevo secretario general: Sánchez Cotrina se impone a Vega

El PSOE de Extremadura tiene nuevo secretario general: Sánchez Cotrina se impone a Vega

Muere un hombre de 60 años tras precipitarse por las escaleras de un mirador de Corduente (Guadalajara)

La Justicia ataca a los narcos a través de la gasolina: el petaqueo puede conllevar cinco años de cárcel sin tener que demostrar relación con drogas

Israel sanciona a la representante española en Tel Aviv por la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga

La mujer que aún permanece hospitalizada en la UCI por el accidente de Adamuz da a luz a un niño

ECONOMÍA

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”