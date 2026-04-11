Hoy es noticia en España (23:30 horas)

PSOE EXTREMADURA
Sánchez Cotrina gana las primarias y liderará la reconstrucción del PSOE extremeño
ÁLVARO SÁNCHEZ COTRINA
Perfíl | Sánchez Cotrina, el municipalista cacereño dispuesto a "resetear" al PSOE de Extremadura
ESPAÑA CHINA
Sánchez y Xi se verán por cuarta vez en China con la geopolítica y el comercio en agenda
El PP cree que Sánchez "intenta escapar" pero su "corrupción" se conoce "hasta en China"
ISRAEL ESPAÑA
El pueblo que quemó un muñeco de Netanyahu replica a Israel que no es antisemita
Israel convoca a encargada de negocios española por quema muñeco de Netanyahu en El Burgo
Exteriores rechaza las acusaciones "insidiosas" de ansisemitismo de Israel a España
ISRAEL PALESTINA FLOTILLA
El BNG reclama al Gobierno medidas para garantizar la seguridad de la flotilla a Gaza
La flotilla ultima los preparativos para zarpar mañana a Gaza y "presionar" a gobiernos
SOCIEDAD INMIGRACIÓN
Qué se sabe de la regularización: Aprobación inminente y angustia entre los interesados
El Gobierno celebra el "respaldo" del Consejo de Estado a la regularización de migrantes
El PP de Baleares exige al Gobierno que asuma el coste de destruir las pateras
JUAN CARLOS I
Juan Carlos I, ante Asamblea de Francia: Solo yo mismo podía escribir mi historia
Urtasun: "Lo que tiene que hacer el rey emérito es pedir disculpas y rendir cuentas"
PP VOX
Vox pone a prueba la paciencia del PP
PARTIDOS IZQUIERDA
Urtasun sobre la alianza de izquierdas: "Todo lo que ayude a movilizar es bienvenido"
ELECCIONES ANDALUCÍA
Juanma Moreno promete bonificar sucesiones en cesiones de viviendas entre hermanos
Moreno pide al PP una campaña electoral "muy limpia" y actuar con "sensibilidad"
Montero promete un plan de rescate de la sanidad y eliminar las listas de espera
Maíllo apuesta por expropiar centros de salud y hospitales privados para una red pública
JUSTICIA REFORMAS
Un año de la ley de eficiencia de la Justicia: bajan los litigios y los asuntos pendientes
CUMBRES BARCELONA
Barcelona acoge en una semana tres cumbres con Sánchez y líderes progresistas mundiales
VIVIENDA COYUNTURA
¿De dónde proceden los extranjeros que compran vivienda en España y qué destinos eligen?
ASTILLEROS NAVANTIA
Irene Montero denuncia las condiciones de los atrincherados en una grúa de Navantia
CÁNCER INVESTIGACIÓN (Entrevista)
Antoni Ribas: La investigación del cáncer esta haciendo cosas que parecían ciencia ficción
INCENDIOS FORESTALES
Cantabria desactiva el plan de incendios, que han afectado a 10.000 hectáreas hasta abril
Los incendios calcinaron 22.087 hectáreas en España en los primeros 100 días de 2026
Cinco incendios forestales activos en Cantabria de los 27 producidos desde ayer
EJÉRCITO AIRE
Así se entrenan en España los pilotos de combate en supervivencia, evasión y rescate
PAPA ESPAÑA
Cibeles se prepara para acoger un "acto histórico" con León XIV en su visita a España
El papa pide a los jóvenes españoles difundir esperanza y que la Iglesia recobre su ardor
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Crónica)
El Gobierno trabaja en IA: Debe haber compromiso ético, no todo lo posible es pertinente
INCENDIO INDUSTRIA
Extinguido el incendio de una industria farmacéutica en Barcelona con 9 heridos leves
El riesgo de derrumbe de la industria incendiada en Mollet impide el acceso a los bomberos
ACCIDENTE MINA
El PP de Asturias niega que baraje una moción de censura: Llegará en un año en las urnas
PROTESTA ANIMALES
Manifestantes piden al Gobierno que cambie dos decretos para proteger a los perros de caza
SUCESOS HOMICIDIO
Un detenido por la muerte de un hombre frente a un local de ocio de Barbate (Cádiz)
SUCESOS LA GOMERA
Los tres heridos trasladados a Tenerife, estables tras el accidente de guagua en La Gomera
El conductor de la guagua accidentada en La Gomera es el herido más grave
SUCESOS EXPLOTACIÓN
Siete detenidos en Castellón por explotar a 80 migrantes en condiciones de semiesclavitud
SUCESOS GUADALAJARA
Muere un hombre tras caerse por las escaleras de un mirador en Corduente (Guadalajara)
ALGECIRAS TIROTEO
Un tiroteo acaba con cuatro heridos en Algeciras (Cádiz)
ACCIDENTE ADAMUZ
Da a la luz la mujer hospitalizada en la UCI de Málaga por el accidente de Adamuz
TIEMPO FIN DE SEMANA
Ambiente invernal en amplias zonas de España, con temperaturas que caen hasta 15 grados
Lluvia, nieve, tormentas y olas activan avisos en diez comunidades, Galicia en naranja
PREMIOS CRÍTICA
Marcos Giralt Torrente gana el Premio de la Crítica con 'Los ilusionistas'
CINE PERIODISTAS
La periodista Alicia García de Francisco, presidenta de los informadores cinematográficos
FERIA VIDEOJUEGO
Urtasun destaca que el videojuego en España ha pasado a facturar en 10 años 2.700 millones
MÚSICA ROCK (Entrevista)
La Perra Blanco rompe moldes más allá del Rockabilly: "No me preocupa el algoritmo"
MÚSICA INDIE (Entrevista)
El grupo de indie-rock Mizmaya canta, en su nuevo trabajo, a la pérdida de identidad
FESTIVAL MÚSICA
Más de 85.000 personas celebran con música en Madrid la Fiesta de la Resurrección
RAFAEL AZCONA
El universo de Rafael Azcona se une a la moda y al vino en un desfile con 48 creaciones
BAD GYAL
Bad Gyal presenta en Madrid su gira 'Más cara' en olor de multitudes
TOROS COPA CHENEL
El temple y la técnica de Manuel Diosleguarde sobresalen en la Copa Chenel
TOROS SEGUNDA DE ABONO
Lama de Góngora corta la única oreja de una tarde pasada por agua
MANIFESTACIÓN ANTITAURINA
Más de mil personas se manifiestan en Sevilla para reclamar el fin de la tauromaquia
EFE
amd