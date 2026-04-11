Hoy es noticia en España (23:30 horas)

PSOE EXTREMADURA

Sánchez Cotrina gana las primarias y liderará la reconstrucción del PSOE extremeño

ÁLVARO SÁNCHEZ COTRINA

Perfíl | Sánchez Cotrina, el municipalista cacereño dispuesto a "resetear" al PSOE de Extremadura

ESPAÑA CHINA

Sánchez y Xi se verán por cuarta vez en China con la geopolítica y el comercio en agenda

El PP cree que Sánchez "intenta escapar" pero su "corrupción" se conoce "hasta en China"

ISRAEL ESPAÑA

El pueblo que quemó un muñeco de Netanyahu replica a Israel que no es antisemita

Israel convoca a encargada de negocios española por quema muñeco de Netanyahu en El Burgo

Exteriores rechaza las acusaciones "insidiosas" de ansisemitismo de Israel a España

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

El BNG reclama al Gobierno medidas para garantizar la seguridad de la flotilla a Gaza

La flotilla ultima los preparativos para zarpar mañana a Gaza y "presionar" a gobiernos

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Qué se sabe de la regularización: Aprobación inminente y angustia entre los interesados

El Gobierno celebra el "respaldo" del Consejo de Estado a la regularización de migrantes

El PP de Baleares exige al Gobierno que asuma el coste de destruir las pateras

JUAN CARLOS I

Juan Carlos I, ante Asamblea de Francia: Solo yo mismo podía escribir mi historia

Urtasun: "Lo que tiene que hacer el rey emérito es pedir disculpas y rendir cuentas"

PP VOX

Vox pone a prueba la paciencia del PP

PARTIDOS IZQUIERDA

Urtasun sobre la alianza de izquierdas: "Todo lo que ayude a movilizar es bienvenido"

ELECCIONES ANDALUCÍA

Juanma Moreno promete bonificar sucesiones en cesiones de viviendas entre hermanos

Moreno pide al PP una campaña electoral "muy limpia" y actuar con "sensibilidad"

Montero promete un plan de rescate de la sanidad y eliminar las listas de espera

Maíllo apuesta por expropiar centros de salud y hospitales privados para una red pública

JUSTICIA REFORMAS

Un año de la ley de eficiencia de la Justicia: bajan los litigios y los asuntos pendientes

CUMBRES BARCELONA

Barcelona acoge en una semana tres cumbres con Sánchez y líderes progresistas mundiales

VIVIENDA COYUNTURA

¿De dónde proceden los extranjeros que compran vivienda en España y qué destinos eligen?

ASTILLEROS NAVANTIA

Irene Montero denuncia las condiciones de los atrincherados en una grúa de Navantia

CÁNCER INVESTIGACIÓN (Entrevista)

Antoni Ribas: La investigación del cáncer esta haciendo cosas que parecían ciencia ficción

INCENDIOS FORESTALES

Cantabria desactiva el plan de incendios, que han afectado a 10.000 hectáreas hasta abril

Los incendios calcinaron 22.087 hectáreas en España en los primeros 100 días de 2026

Cinco incendios forestales activos en Cantabria de los 27 producidos desde ayer

EJÉRCITO AIRE

Así se entrenan en España los pilotos de combate en supervivencia, evasión y rescate

PAPA ESPAÑA

Cibeles se prepara para acoger un "acto histórico" con León XIV en su visita a España

El papa pide a los jóvenes españoles difundir esperanza y que la Iglesia recobre su ardor

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Crónica)

El Gobierno trabaja en IA: Debe haber compromiso ético, no todo lo posible es pertinente

INCENDIO INDUSTRIA

Extinguido el incendio de una industria farmacéutica en Barcelona con 9 heridos leves

El riesgo de derrumbe de la industria incendiada en Mollet impide el acceso a los bomberos

ACCIDENTE MINA

El PP de Asturias niega que baraje una moción de censura: Llegará en un año en las urnas

PROTESTA ANIMALES

Manifestantes piden al Gobierno que cambie dos decretos para proteger a los perros de caza

SUCESOS HOMICIDIO

Un detenido por la muerte de un hombre frente a un local de ocio de Barbate (Cádiz)

SUCESOS LA GOMERA

Los tres heridos trasladados a Tenerife, estables tras el accidente de guagua en La Gomera

El conductor de la guagua accidentada en La Gomera es el herido más grave

SUCESOS EXPLOTACIÓN

Siete detenidos en Castellón por explotar a 80 migrantes en condiciones de semiesclavitud

SUCESOS GUADALAJARA

Muere un hombre tras caerse por las escaleras de un mirador en Corduente (Guadalajara)

ALGECIRAS TIROTEO

Un tiroteo acaba con cuatro heridos en Algeciras (Cádiz)

ACCIDENTE ADAMUZ

Da a la luz la mujer hospitalizada en la UCI de Málaga por el accidente de Adamuz

TIEMPO FIN DE SEMANA

Ambiente invernal en amplias zonas de España, con temperaturas que caen hasta 15 grados

Lluvia, nieve, tormentas y olas activan avisos en diez comunidades, Galicia en naranja

PREMIOS CRÍTICA

Marcos Giralt Torrente gana el Premio de la Crítica con 'Los ilusionistas'

CINE PERIODISTAS

La periodista Alicia García de Francisco, presidenta de los informadores cinematográficos

FERIA VIDEOJUEGO

Urtasun destaca que el videojuego en España ha pasado a facturar en 10 años 2.700 millones

MÚSICA ROCK (Entrevista)

La Perra Blanco rompe moldes más allá del Rockabilly: "No me preocupa el algoritmo"

MÚSICA INDIE (Entrevista)

El grupo de indie-rock Mizmaya canta, en su nuevo trabajo, a la pérdida de identidad

FESTIVAL MÚSICA

Más de 85.000 personas celebran con música en Madrid la Fiesta de la Resurrección

RAFAEL AZCONA

El universo de Rafael Azcona se une a la moda y al vino en un desfile con 48 creaciones

BAD GYAL

Bad Gyal presenta en Madrid su gira 'Más cara' en olor de multitudes

TOROS COPA CHENEL

El temple y la técnica de Manuel Diosleguarde sobresalen en la Copa Chenel

TOROS SEGUNDA DE ABONO

Lama de Góngora corta la única oreja de una tarde pasada por agua

MANIFESTACIÓN ANTITAURINA

Más de mil personas se manifiestan en Sevilla para reclamar el fin de la tauromaquia

EFE

amd