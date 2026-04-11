Hacer la compra en TikTok o con ayuda de la IA, las redes invaden el supermercado

Belén Delgado

Madrid, 11 abr (EFE).- Las redes sociales lo inundan todo, incluida la forma de hacer la compra en el supermercado: a las plataformas de comercio electrónico se han sumado las tiendas TikTok y la inteligencia artificial (IA), entre otras tendencias.

Hace solo un año que aterrizó en España TikTok Shop y actualmente un 2 % de las compras ya se realizan en esa red social, mientras que un porcentaje muy elevado de consumidores aseguran que se enteran o descubren productos por esa plataforma, según la patronal de gran consumo Aecoc.

En un entorno tecnológico en el que se están fusionando canales y apareciendo otros nuevos, la irrupción de estos actores en el proceso de compra puede "cambiar las reglas del juego", explicaba recientemente en una charla la responsable de Desarrollo del Conocimiento del Retail de Aecoc, Natalia Marcó.

Lidl ya ha abierto una TikTok Shop en Reino Unido y Carrefour ha hecho lo mismo en Francia.

En España, fuentes de Lidl han asegurado a EFE que su foco se mantiene en la omnicanalidad y el impulso de su "app" como plataforma de fidelización.

"Monitorizamos éxitos internacionales como la Tiktok Shop de Reino Unido y, aunque siempre buscamos innovar y ser pioneros en el uso de nuevas funcionalidades en las plataformas sociales, nuestra prioridad es fortalecer el vínculo emocional y la interacción directa con los usuarios a través de una comunicación basada en el humor y la cercanía, lo que se traduce en tráfico a tienda y compras online", han apuntado.

La inteligencia artificial también ha llegado a la gran distribución, según el último análisis de la consultora Circana sobre el gran consumo europeo, que refleja un crecimiento de la compra "online" y de los entornos de compra impulsados por IA.

Esto está haciendo que "se prioricen opciones más accesibles que cubren la misma necesidad y refuerzan el atractivo de la marca de distribuidor a medida que aumenta el volumen de pedidos digitales".

En Estados Unidos, por ejemplo, el gigante Walmart se ha asociado con Open AI para facilitar las compras mediante ChatGPT.

Aparte, Amazon está librando una batalla con Walmart apostando por "supercentros" todavía más grandes que los de su competidor y que combinan tienda física con planta logística para acelerar las entregas y llegar a más consumidores.

Dicha integración entre eslabones se está empezando a ver con la aparición de restaurantes dentro de los supermercados "en respuesta a la demanda del consumidor de comer en la propia tienda platos preparados", de forma que se crean "ambientes más de restaurante que de supermercado", según Marcó.

En Suiza, la cadena Migros ha llegado a poner mesas entre los lineales para que la gente coma allí, difuminando cualquier límite entre ambos conceptos.

Y en España Ametller Origen ha construido la integración en tienda sobre "una propuesta de valor muy clara y diferencial, con una amplia variedad de platos y especial foco en recetas equilibradas nutricionalmente", además de secciones de elaboración en el propio punto de venta donde el cliente puede encontrar platos hechos al momento, ha detallado su director de compras, Repòs Herrera.

"Trabajamos con una visión omnicanal, ofreciendo soluciones que van del 'click & collect' al crecimiento del 'e-commerce', sin perder el foco en unas tiendas físicas cada vez más optimizadas y experienciales", ha agregado.

Mientras, el "quick commerce" (entregas ultrarrápidas) sigue avanzando en el "delivery" español bajo el liderazgo de Glovo, que concentra cuatro de cada diez pedidos en alimentación en esa modalidad.

"Hay distribuidores tradicionales que ya cuentan con el servicio de comercio electrónico a través de Glovo y todos ellos coinciden en que la venta que les aporta es incremental, no canibaliza con la de su portal de 'e-commerce'", según Marcó.

También en Europa, la cadena británica Morrisons ha optado por crear su propia plataforma de entregas en menos de una hora.

Las prisas acompañan igualmente la estrategia de los llamados "Happy discounters", esos nuevos operadores que compiten en precio y que están registrando las tasas de mayor crecimiento en todos los mercados europeos, de acuerdo con los datos de Aecoc.

A nivel nacional destacan Primaprix y Sqrups, que juegan -además- con el factor sorpresa, pues trabajan con surtidos muy dinámicos para atraer tráfico a las tiendas. EFE