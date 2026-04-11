Gudelj: "Es una victoria muy necesaria. La felicidad es grandísima"

Sevilla, 11 abr (EFE).- El centrocampista serbio Nemanja Gudelj, capitán de la plantilla del Sevilla, destacó tras el triunfo 2-1 ante el Atlético de Madrid que "es una victoria muy necesaria" y que "la felicidad grandísima".

"Estas noches son lo más bonito, aquí con nuestra gente. No tengo palabras para esta afición. En los momentos más difíciles es cuando más muestran. Gracias a todos. Y felicidades al equipo que ha luchado como nunca. Quedaban ocho finales y esta era una. A por siete más", destacó Gudelj a Movistar+.

Sobre el penalti que motivó el 1-0 para el Sevilla, comentó que "estaba bastante cerca" y que le dijo al árbitro que para él "era clarísimo".

"Entiendo que él desde su ángulo no lo viera muy claro, pero yo lo vi clarísimo. Sabía que si le avisaban del VAR iba a pitar penalti", argumentó el serbio, quien señaló sobre su gol, el que dio la victoria al equipo al borde del descanso que "lo que más importan son los tres puntos en un momento muy difícil, porque todos los equipos están apretando mucho". EFE

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