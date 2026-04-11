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Galicia permitirá uso de la IA en la educación para detectar dificultades de aprendizaje

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Santiago de Compostela, 11 abr (EFE).- Galicia va a autorizar el uso de la inteligencia artificial en la educación para detectar dificultades de aprendizaje y diseñar cursos adaptados a cada estudiante, con la nueva ley de educación digital que la Xunta está ultimando y prevé aprobar este año.

Según ha explicado el conselleiro de Educación y Ciencia, Román Rodríguez, la comunidad gallega dará "un paso decisivo" para el futuro de la educación con esta ley, que asegura que será "pionera" a nivel estatal y que también limitará el uso de dispositivos digitales por parte de los alumnos en las aulas.

En la inauguración del Congreso Inteligencia artificial y Educación, este sábado en Santiago de Compostela, ha destacado las potencialidades de la IA para mejorar la calidad del sistema, pero con carácter auxiliar y de apoyo en la toma de decisiones y "siempre" bajo la supervisión humana para minimizar riesgos.

La nueva normativa, que fue sometida a consulta pública previa en febrero del año pasado, establecerá que los alumnos solo podrán utilizar dispositivos digitales de manera individualizada en el aula a partir de quinto de Educación Primaria, entre los 10 y los 11 años, mientras en edades inferiores su uso tendrá que ser colectivo y supervisado por el profesorado.

Uno de los capítulos de la ley estará dedicado a los usos permitidos y prohibidos de la inteligencia artificial en la enseñanza, que Rodríguez ha desgranado esta mañana en su intervención.

Entre los usos permitidos de la IA está el de ayudar a facilitar la detección temprana de dificultades de aprendizaje y para proporcionar recursos educativos adaptados al nivel y ritmo de aprendizaje del estudiante.

También se podrá emplear para generar o adaptar materiales de apoyo como contenidos multimedia, ejercicios personalizados, traducciones o propuestas de proyectos, siempre bajo la supervisión del profesorado.

En cuanto a los usos prohibidos, abarcan la toma de decisiones académicas, organizativas y administrativas basadas en resultados generados solo por inteligencia artificial.

Así que estos sistemas no podrán sustituir la intervención directa del profesorado ni su decisión, aunque se permite su apoyo para la evaluación y tutorización asistida en el caso de ejercicios automatizables con respuestas predeterminadas o autocorregibles como puede ser los de tipo test.

También quedará prohibido el uso de la inteligencia artificial para predecir, clasificar o identificar neurotipos o condiciones cognitivas del alumnado como pueden ser, por ejemplo, casos de TEA o TDAH, que precisan de avales de profesionales del ámbito sanitario y psicopedagógico.

Además se prohibirá el uso de sistemas de IA que impliquen reconocimiento facial, análisis emocional, seguimiento biométrico o cualquier forma de control automatizado del comportamiento, atención o rendimiento del alumnado que pueda vulnerar su intimidad, dignidad o derechos fundamentales. EFE

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