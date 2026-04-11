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Funes: "La Rosaleda es impresionante, con el empuje de la afición es más fácil"

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Málaga, 11 abr (EFE).- El técnico del Málaga Juan Francisco Funes ha afirmado, después del triunfo frente a Las Palmas (2-0), que "La Rosaleda es impresionante", porque "jugar de local con ese apoyo "ante un rival que no había recibido prácticamente goles, el menos goleado", es más fácil.

"Mostrar esa capacidad para sufrir, para mantenerte vivo en el partido que nos ha hecho ganar", dijo en rueda de prensa el entrenador granadino, quien a pesar de las bajas por lesión, destacó a todos los jugadores "cuando una puerta se cierra, una ventana se abre".

Funes, detalló la importancia del primer gol conseguido tras un córner por Diego Murillo, de cabeza: "Hemos sido capaces de adelantarnos, y luego la balanza se ha decantado para nosotros. Los cambios han estado fantásticos. Tiene mucho mérito ante un rival como este adelantarte, y lejos de meterte atrás y que te sometan, hemos ido con la convicción de llevarnos el segundo, y méritos para hacer algún gol más".

Por su parte, el entrenador de Las Palmas Luis García, indicó tras la derrota frente al Málaga, que tiene una "sensación mala", porque "es cierto que el primer tiempo está bastante igualado, con dos ocasiones una para cada uno, progresamos en el juego", pero en el segundo tiempo "el gol nos hace daño, y han sido mejores".

"Luego llegó el segundo gol que nos hace mucho daño. Asumirlo, no hemos estado todo lo finos, sobre todo con balón. Nos han hecho daño con eso gol a balón parado con un partido tan igualado, y el segundo gol un claro error nuestro. La primera parte si la teníamos controlada. Ellos han sido mejores en la segunda parte sin lugar a dudas", admitió.

García, sobre la posible acción del penalti sobre el delantero japonés Taisei Miyashiro, por parte del guardameta Alfonso Herrero: "Me parece penalti muy claro. Es una acción muy rápida, Tai toca el balón por delante de Alfonso, y lo arrolla, y me parece muy claro. Quedan siete partidos por delante. Hay tiempo. Soy muy positivo". EFE

jrl/apa

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