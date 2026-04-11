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Fallece a los 82 años la activista catalana Blanca Serra

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La activista y militante catalana Blanca Serra, que denunció haber sufrido torturas durante el franquismo y la transición, ha fallecido en la ciudad a los 82 años, según ha confirmado la Asamblea Nacional Catalana (ANC) este sábado.

Nacida en Barcelona en 1943 y licenciada en filología clásica por la Universitat de Barcelona, tanto ella como su hermana, Eva Serra, fueron torturadas en la Jefatura Superior de Via Laietana, en Barcelona, hechos que denunció en 2024.

El presidente de Omnium, Xavier Antich, en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, ha reaccionado a la noticia, afirmando que Serra ha fallecido "sin que el Estado español haya depurado responsabilidades por las torturas que ella y su hermana Eva sufrieron entre 1977 y 1982".

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