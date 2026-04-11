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Extinguido el incendio de una industria farmacéutica en Barcelona con 9 heridos leves

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Barcelona, 11 abr (EFE).- Los Bombers de la Generalitat han logrado extinguir el incendio iniciado sobre las cuatro de la madrugada en una industria de productos farmacéuticos en Mollet del Vallès (Barcelona), fuego en el que nueve personas han resultado heridas de carácter leve y que ha obligado a cortar temporalmente la autopista AP-7.

El incendio, según Protección Civil, ha llevado a activar el plan de riesgos químicos PLASEQCAT. Por causas que de momento se desconocen, el fuego ha comenzado en un reactor de etinol y etanol de la empresa Euromed, situada en la calle Rec de Dalt de Mollet del Vallès.

En el lugar han llegado a trabajar hasta dieciséis dotaciones de los bomberos, técnicos del Grupo de Riesgos Tecnológicos (GRIT), así como Mossos d'Esquadra, sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y agentes de la policía local.

Tras estabilizar el incendio en el interior de la nave que alberga al reactor, los bomberos han sofocado desde el exterior de la edificación tres conatos posteriores ante el riesgo de derrumbe de la planta.

Técnicos en estructura de los bomberos han inspeccionado la nave, que según fuentes de los Bombers, ha quedado muy afectada pero que se mantiene todavía en pie.

Los bomberos han inspeccionado también el sistema de alcantarillado de la zona por si se hubiese producido alguna fuga de productos químicos al mismo, circunstancia que no se ha producido según han constatado.

En el lugar queda ahora un pequeño retén de los bomberos para revisar un depósito, que se encuentra en una zona a la que no pueden acceder los efectivos del cuerpo y que aún contiene restos de producto químico.

Euromed se fundó en 1971 como parte del grupo multinacional fitofarmacéutico MADAUS, con sede en Colonia (Alemania). Es una de las empresas líderes en extractos de hierbas estandarizadas y principios activos naturales para las industrias farmacéutica, alimentaria y cosmética. EFE

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