España ultima detalles tácticos pensando en Inglaterra

Las Rozas (Madrid), 11 abr (EFE).- La selección española femenina de fútbol realizó este sábado su cuarto entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde se sometió a una sesión táctica con la vista puesta en el partido del próximo martes frente a Inglaterra, clasificatorio para el Mundial 2027.

Las internacionales españolas saltaron al césped tras una primera parte de fuerza en el gimnasio para someterse a una sesión de hora y media en la que trabajaron aspectos físicos, técnicos y tácticos con el foco puesto en Inglaterra.

La lucha por el liderato del grupo A3 en la búsqueda de una plaza para el Mundial de Brasil 2027 pasa por el partido de Wembley del martes frente al combinado británico.

Las jugadoras españolas, a las órdenes de Sonia Bermúdez, volverán a ejercitarse el domingo por la mañana antes de poner rumbo a Londres por la tarde para afrontar la tercera jornada de la fase de clasificación para la Copa del Mundo del próximo año. EFE