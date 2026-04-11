España, en busca del podio mundial en el medio maratón masculino

Redacción deportes, 11 abr (EFE).- El equipo masculino de medio maratón formado por Paul McGrath, Diego García Carrera, Álvaro López y Daniel Monfort buscará subir al podio en el Campeonato del Mundo de marcha por países que se disputa esta domingo en Brasilia (Brasil) y para el que España acude con diecisiete atletas.

La cita mundialista llega con un nuevo cambio en las distancias. Tras la desaparición de los 50 km en 2022 y la introducción de los 35 km, el campeonato estrena ahora las pruebas de medio maratón (que sustituye a los tradicionales 20 km) y maratón, después de que en la pasada edición se incorporara el relevo mixto de maratón.

El conjunto masculino defenderá el título mundial por equipos logrado en la pasada edición de Antalya 2024, entonces disputado sobre la distancia de 20 km marcha. En Brasilia, sin embargo, la prueba se celebrará por primera vez sobre medio maratón.

El catalán Paul McGrath, medallista de bronce en el Mundial de Tokio 2025 en 20 km marcha, ya brilló en el anterior Mundial por países en Antalya, donde fue segundo individual, y buscará repetir su hazaña en esta edición liderando al equipo junto al madrileño Diego García Carrera, uno de los marchadores más experimentados del equipo y que llega tras proclamarse campeón de España de medio maratón, sumando este título al logrado en 20 km marcha en 2021.

Completan el cuarteto el madrileño Álvaro López, subcampeón en Cieza en el estreno de la distancia y campeón de España de 20 km marcha en 2025; y Daniel Monfort, una de las grandes promesas.

El murciano Miguel Ángel López, capitán del equipo masculino y con un brillante palmarés, finalmente no viaja con el equipo por una inoportuna lesión de última hora.

La selección femenina llega a Brasilia tras conquistar el bronce por equipos en Antalya 2024, la cuarta medalla de España en la historia de este campeonato y la primera desde 2012. Repetir el podio va a ser difícil por las numerosas ausencias con las que parte, ya que no están por diferentes motivos Laura García Luengo, María Pérez, Cristina Montesinos, Raquel González y Paula Juárez.

El equipo, formado por Antía Chamosa (séptima en el Mundial de Tokio 2025), Lidia Sánchez-Puebla, Aldara Meilán, Griselda Serret y Sofía Santacreu, destaca por su juventud, con tres atletas todavía en categoría sub-23.

España contará con tres representantes en esta nueva distancia ya que solo acude con equipo masculino.

El gallego Daniel Chamosa llega tras firmar una gran actuación como finalista (sexto) en el Mundial de Tokio 2025 en los 35 km marcha. Junto a él José Manuel Pérez, que acude como reciente campeón de España de la distancia y que cuenta con experiencia previa en este campeonato. En la edición de 2022 en Mascate (Omán) compitió en los 20 km y también participó en el Europeo de selecciones de Poděbrady (República Checa), donde España se proclamó campeona de Europa por equipos.

Completa la nómina Manuel Bermúdez, subcampeón en el maratón de Cieza disputado en su localidad natal.

Para los 10 km marcha sub-20 España acude con Eloi Antón, César Hidalgo y Pablo Zárate en el equipo masculino y con Gina Torres e Irene Vega en el femenino.

La competición, según han recalcado los participantes españoles durante la presentación, estará marcada por la temperatura, que podría superar los 25 grados, la humedad, alrededor del 80%, y la altitud, ya que Brasilia está a 1.170 metros sobre el nivel del mar.

El favoritismo en casi todas las pruebas es para los representantes chinos salvo en el medio maratón de hombres, en el que España tiene opciones de podio junto con Japón, liderada por Toshikazu Yamanishi, poseedor del récord mundial desde el pasado 15 de febrero (1h20:34). EFE