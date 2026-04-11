Escribá insiste en la intensidad para poder ganar partidos

Valladolid, 11 abr (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Fran Escribá, ha asegurado este sábado que el equipo "tiene que salir y mantener la intensidad en cada partido" si quiere ganar, porque esa falta de tensión es lo que derivó en la última derrota sufrida ante la Cultural y Deportiva Leonesa.

Tiene claro que fue eso, y no una relajación en la plantilla, lo que les impidió sumar en León, porque durante la semana habían trabajado bien, veía al grupo fuerte y todos eran conscientes de que era un duelo importante, ya que una victoria les dejaba en una buena posición.

"No hubo la intensidad que el partido requería y el encuentro fue malo, con muchos errores, pero hemos tenido una semana larga para preparar el siguiente ante la S.D Eibar, para corregir esos fallos y enfocarnos en un nuevo rival y en un nuevo reto", ha explicado este sábado en una rueda de prensa.

Un rival que, en su opinión, "no sólo es un gran equipo, con gente muy experta en la categoría y buenos jugadores, sino que además llega en una buena racha", por lo que va a ser "una buena piedra de toque" para que los suyos afronten la exigencia que les va a pedir el cuadro vasco.

"Hemos de ser conscientes de que, si no vamos a tope, nos gana cualquiera", como se pudo comprobar ante Mirandés, Burgos o la Cultural y, por tanto, el referente ha de ser el choque ante el Cádiz, en el que cada uno aportó el máximo y se hizo un gran partido, para lograr el triunfo.

Ya con Guilherme totalmente recuperado, y preguntado sobre si habrá cambios en la portería, ha advertido que el meta portugués "dejó de jugar por una lesión", y Aceves ha aprovechado la ocasión "y lo está haciendo muy bien", por lo que se siente "totalmente tranquilo" ya que, "salga el que salga, va a realizar un buen papel".

En este sentido, ha comentado que, aunque cada uno tiene su once y sus jugadores favoritos, es el cuerpo técnico el que sabe lo que pasa dentro, si hay molestias físicas o desgaste, y realizan rotaciones en virtud de todo ello, con el fin de dar la opción a aquellos que están en mejor forma física y mental.

En ese esquema ya no podrá estar Sergi Canós Tenés, quien sufrió una grave lesión que le hará pasar por quirófano y que le mantendrá varios meses apartado de los terrenos de juego, lo que es "una lástima, porque había mejorado mucho", si bien ha vaticinado que "volverá más fuerte, y mejor en todos los sentidos".

Cuenta con varias alternativas para sustituir al atacante castellonense, como pueden ser Peter, Chuki o Amath, si bien este último aún no ha vuelto a tener minutos después de su lesión, a pesar de estar recuperado, y es Biuk el que tiene más posibilidades de suplir dicha baja.

De hecho, este "es un jugador con calidad y físico, que tiene que dar un paso más, como todos, porque puede ser diferencial si está a su nivel, al igual que Amath, que en cuanto tenga buenas sensaciones, también puede aportar mucho y hay que aprovecharlo", ha matizado.

Respecto al hecho de jugar el lunes y ser, por tanto, el último choque de la 35ª jornada, ha indicado que "si los demás fallan, es una buena oportunidad para adquirir distancia pero, si no lo hacen, obliga a estar más en alerta aún".

"Si por el camino, alguien nos hace un favor, mejor para todos", ha añadido, al tiempo que ha mostrado su deseo de ofrecer una victoria a la afición, ya que cree que no le están devolviendo todo lo que les está dando y ello les hace sentir "cierta vergüenza". EFE

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