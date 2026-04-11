El universo de Rafael Azcona se une a la moda y al vino en un desfile con 48 creaciones

Logroño, 11 abr (EFE).- Los temas características del universo del cineasta y escritor Rafael Azcona, como la ironía, el humor negro y la crítica social, se han unido este sábado a las referencias al vino, a la uva y a las bodegas plasmadas en 48 creaciones de cuatro diseñadores, quienes han participado en la II Gala de la Moda Riojana 2026.

'Belle époque', 'La corte del faraón', 'Plácido' y 'Un hombre llamado Flor de otoño' son las cuatro películas con guiones de Rafael Azcona (Logroño, 1926-Madrid, 2008) que se han elegido como inspiración para este desfile, combinadas con las variedades de uva garnacha, tempranillo, graciano y mazuelo.

Los colores granates, verdes y los vinculados al viñedo se han fundido con los volúmenes, la seda, la lentejuela, el popelín, el tafetán, el tul e, incluso, el corcho, entre otros materiales, en estos 48 diseños que han desfilado en Logroño, 12 por cada uno de los diseñadores.

Esther Aramendía ha presentado una colección titulada 'Origen', ligada a la uva graciano y a la película 'Plácido', dirigida por Berlanga y escrita junto a Rafael Azcona.

"Se trata de una película en blanco y negro, que he reflejado a través de los volúmenes y las formas; mientras que ha plasmado la uva graciado en los colores, donde destacan los granates y los verdes", ha explicado a EFE.

Ella apuesta por diseños para una mujer elegante, con trajes de fiesta e invitada; y una de las novedades es que en esta colección ha incorporado el vestido de novia con el que se casó hace tres años y que diseñó para esa ocasión, ha señalado Aramendía.

Otro de los participantes, Bruno Langarica, ha ideado para esta gala su colección 'Blanco travestí', inspirada en la uva mazuelo y en la película 'Un hombre llamado Flor de otoño', considerada pionera en abordar la homosexualidad en la España de la Transición.

"Es un homenaje a aquellos travestís que actuaban en la clandestinidad en la posguerra", ha señalado a EFE este joven diseñador, quien optar por buscar nuevas masculinidades, por su reinterpretación, por la innovación y la libertad estética.

Entre sus diseños ha resaltado un mantón hecho a mano, en el que se han empleado 80 horas de trabajo; y otra pieza en la que se han utilizado medio millar de flores de organza, también cosidas de forma artesanal.

El desfile ha contado también con las creaciones de Rene Esteya, diseñadora polaca de nacimiento y riojana de corazón, especializada en alta costura y quien ha presentado la colección ‘Espíritu’, inspirada en la uva tempranillo y en la película ‘La corte del faraón’, una parodia de la sociedad española de la posguerra.

Además, el diseñador de origen venezolano afincado en Logroño José Manuel Peña, conocido por convertir sus trajes de alta costura en miniaturas para muñecas 'Barbie', ha dado a conocer su colección 'Esencia’, un diálogo entre la uva garnacha y la película ‘Belle Époque’, una comedia coral de Fernando Trueba y guión de Azcona. EFE

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