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El temple y la técnica de Manuel Diosleguarde sobresalen en la Copa Chenel

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Miraflores de la Sierra (Madrid), 11 abr (EFE).- El temple y la buena técnica del diestro salmantino Manuel Diosleguarde, que paseó la única oreja de la tarde, sobresalieron en la segunda corrida de la presente edición de la Copa Chenel, celebrada hoy en la localidad madrileña de Miraflores de la Sierra.

Con algo más de medio aforo cubierto, se lidiaron tres toros de Flor de Jara, con cuajo y cierta calidad pero medidos de fuerzas, y otros tantos de Pedraza de Yeltes (2º, 3º y 4º), muy voluminosos y también justos de raza y energías, aunque sin desarrollar especiales complicaciones para la terna.

Diosleguarde ya le hizo un trasteo de mucho mérito al primero de los de Pedraza, un toro cuatreño flojo de remos al que, manejando perfectamente trazo y alturas, ayudó lo suficiente para sacarle lucimiento, aunque al alargar su trabajo en exceso no contó finalmente con la colaboración del astado para la suerte suprema, por lo que el torero charro llegó a escuchar dos avisos antes de ser ovacionado.

La oreja se la cortó al quinto, de Flor de Jara, también flojo y de escasa entrega, pero al que, por la vía de ese buen oficio acabó también por sacarle pases muy estimables para matarlo, ahora sí, de una buena estocada de la que Diosleguarde salió incluso tropezado pero triunfante.

También pudo haber paseado algún trofeo el torero de la localidad Alejandro Chicharro (ovación y vuelta al ruedo, tras aviso en ambos) de haber sido más efectivo con la espada, lo mismo con el desclasado tercero de Pedraza, con el que estuvo firme, que con el sexto, un "santacoloma" de Flor de Jara algo débil de remos pero al que el madrileño sostuvo con suavidad para aprovechar su clase en buenos muletazos sueltos por ambas manos.

El peruano Juan Carlos Cubas, que se presentaba como matador de toros en España tras veintidós años de alternativa, se extendió de más en sendos trasteos de escasa convicción y ajuste, ligeros a la hora de torear pero plagados de pausas de respiro, a falta de una mayor decisión para aprovechar a dos astados manejables. Fue silenciado en ambos turnos, con un aviso en su primero. EFE

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