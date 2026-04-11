Espana agencias

El riesgo de derrumbe de la industria incendiada en Mollet impide el acceso a los bomberos

Guardar

Barcelona, 11 abr (EFE).- Los bomberos trabajan esta mañana de sábado desde el exterior del edificio que alberga el reactor incendiado de madrugada en una industria farmacéutica en Mollet del Vallès (Barcelona) ante el riesgo de que la estructura colapse y se derrumbe, han informado a EFE fuentes de ese cuerpo de emergencias.

El fuego ha comenzado pasadas las cuatro de la madrugada en un reactor de etinol y etanol de la empresa Euromed, en el que han resultado heridas leves nueve personas.

En el lugar trabajan esta mañana trece dotaciones de los Bombers de la Generalitat, con especialistas en estructuras, con los que están revisando el estado en el que se encuentra la edificación que alberga en su interior el reactor que ha desencadenado el fuego, ya que presenta signos de derrumbe.

Esa circunstancia impide que los efectivos del cuerpo puedan acceder al interior de la edificación, en la que a lo largo de esta mañana se han declarado tres conatos más de incendio, dos de los cuales han sido sofocados por los bomberos desde el exterior de la nave.

Los bomberos, por otro lado, continúan trabajando en la inspección del alcantarillado para descartar que se haya registrado alguna fuga de productos químicos.

Los servicios de emergencias, por otro lado, han reabierto los accesos al polígono en el que está enclavada la industria, según las mismas fuentes.

Por su lado, Protección Civil ha activado esta madrugada el plan de riesgos químicos. EFE

Últimas Noticias

Absuelven a un hombre que abofeteó a su pareja para evitar que se tirara por un balcón

Infobae

Alcaraz llega a 300 victorias ATP con 67 derrotas y sólo le superan ya Laver y Connors

Infobae

La investigación del narcotúnel en Ceuta revela gran planificación de la infraestructura

Infobae

Lluvia, nieve, tormentas y olas activan avisos en diez comunidades, Galicia en naranja

Infobae

Sanchez ya está en Pekín para iniciar un viaje oficial en el que se reunirá con Xi

Sanchez ya está en Pekín para iniciar un viaje oficial en el que se reunirá con Xi
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Péter Magyar, el rival de Orbán surgido de un divorcio mediático y una denuncia de corrupción: conservador, nacionalista, europeísta y cauto

Péter Magyar, el rival de Orbán surgido de un divorcio mediático y una denuncia de corrupción: conservador, nacionalista, europeísta y cauto

Cómo podría España proteger Ceuta y Melilla si Marruecos se movilizara para “desocuparlas”: defensa europea ante la duda del artículo 5 de la OTAN

Bruselas advierte a España que debe activar este viernes el nuevo sistema para controlar la frontera con Gibraltar

Pedro Sánchez responde a Netanyahu e insta a suspender el acuerdo entre la Unión Europea e Israel: “No permitamos una nueva Gaza en Líbano”

Todo lo que se sabe sobre el asesino del niño de 11 años en Villanueva de la Cañada: de una vida solitaria a su ingreso en un centro psiquiátrico

ECONOMÍA

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

España avanza en conciliación familiar sobre el papel, pero no en la práctica: “El debate sobre qué modelo queremos y quién lo paga todavía no está cerrado”

Francia considera la bajada de impuestos al combustible de España una medida “fácil que no funciona” y opta por reducir el uso del gas

Los aeropuertos europeos alertan de una “crisis sistémica” de combustible si no se restablece el tránsito por Ormuz en menos de tres semanas

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”