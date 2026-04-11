El PP de Asturias niega que baraje una moción de censura: Llegará en un año en las urnas

Oviedo, 11 abr (EFE).- El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha negado este sábado que su partido se plantee presentar ahora una moción de censura contra el Gobierno de Adrián Barbón, al que ha advertido de que llegará en poco más e un año y se producirá en las urnas, en las elecciones autonómicas.

Queipo ha respondido a través de la redes sociales a las afirmaciones de Barbón en las que anunciaba que el PP presentaría una moción de censura en Asturias para recuperar la iniciativa ante Vox tras el informe conocido esta semana sobre la gestión del Principado en torno al accidente de Cerredo donde murieron cinco mineros.

El líder del PP asturiano ha considerado "increíble" que, pese a que la "negligencia" de Barbón permitió que ocurriera la tragedia, se atreva ahora a hacerse la víctima "inventándose" esa cuestión.

Así, el dirigente popular ha pedido al presidente asturiano que no se preocupe dado que la moción a la que alude llegará en poco más de un año "y la firmarán los asturianos en las urnas".

"Dar la cara es lo mínimo que se merecen los asturianos tras cinco muertos, un año de silencio y las numerosas irregularidades que destapa el informe", ha añadido Queipo, que ha emplazado además a Barbón a comparecer en el parlamento en vez de mostrarse en las redes sociales asistiendo a fiestas populares o mostrando su playlist.

"Esto era caiga quien caiga -ha señalado recurriendo a una de las expresiones del presidente del Principado sobre el informe- incluso si es usted", ha concluido el líder del PP. EFE