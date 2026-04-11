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El PP cree que Sánchez "intenta escapar" pero su "corrupción" se conoce "hasta en China"

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Málaga, 11 abr (EFE).- El coordinador de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha considerado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "intenta escapar" tras una "nueva oleada de escándalos" esta semana, pero ha ironizado con que "la corrupción del sanchismo ya la conocen hasta en China".

Bendodo, que ha participado en el congreso del PP de Mijas (Málaga), ha manifestado que Sánchez "no puede seguir intentando escapar" y, en lugar de "dar la cara y dar explicaciones", se ha ido a China porque "se sentirá más cómodo mientras sigue soltando botes de humo".

Ha opinado que esta semana no es "una cualquiera", ya que "el sanchismo se ha sentado en el banquillo de los acusados" y "las sospechas de financiación ilegal del PSOE cada vez son más evidentes".

Ha criticado también que haya dicho de nuevo 'no a la guerra' y "al cuarto de hora" hable de crear un ejército militar europeo: "Eso no es para jugar al baloncesto, es para ir a la guerra".

El dirigente popular cree que Sánchez es "una tomadura de pelo internacional permanente" y que sólo mantiene "una pose".

También ha sido muy crítico con su ex número dos y candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, por su papel en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que en su opinión funcionó "como un auténtico fondo de reptiles, con dinero de libre disposición para satisfacer las necesidades del Gobierno y de Sánchez".

Ha considerado que a Montero "le va a faltar campaña" en Andalucía para explicar "todos los casos de corrupción que le pisan los talones, como le pisaba los talones en Andalucía el caso de los ERE".

Además, ha lamentado que Montero es una candidata "desconectada" de la realidad andaluza e incluso de su partido, donde "tiene un follón cada dos por tres" como ahora con las listas: "Se nota que no quiere ser la candidata y que está a disgusto en Andalucía". EFE

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