El petróleo sube más del 31 % desde el inicio de la guerra de Irán y pese al alto el fuego

Madrid, 11 abr (EFE).- El barril de petróleo brent, referente en Europa, sube más del 31 % desde el inicio de la guerra en Irán hace seis semanas, hasta 95,2 dólares, a pesar de que el pasado miércoles se abarató más del 16 % tras el anuncio del alto el fuego anunciado por Estados Unidos.

En el mismo periodo, desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel decidieron atacar Irán, el petróleo de Texas, conocido como West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, ha subido un 44 %, hasta 96,57 dólares.

El precio más alto marcado por el brent a lo largo de estas seis semanas fue el 9 de marzo, cuando terminó la sesión en 119,5 dólares, mientras que el máximo en este mismo tiempo del Texas llegó el 7 de abril, un día antes del inicio del alto el fuego, en 117,63 dólares.

Sin embargo, el optimismo por el anuncio el pasado miércoles del fin de los ataques y la reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo y gas, llevó al brent a ceder en la sesión más del 16 %, hasta 90,4 dólares.

Después de eso, las dudas sobre la tregua hicieron que el jueves el barril de brent volviera a subir cerca del 4 %, y el viernes, a la espera de que se iniciaran las conversaciones en Pakistán para poner fin al conflicto, el crudo bajó un 0,75 %, hasta los 95,2 dólares.

En la misma línea, el Texas registró también una caída superior al 16 % el miércoles, lo que llevó el barril a los 94,41 dólares, aunque el jueves se encareció un 3,66 %, mientras que el viernes restó un 1,33 % para culminar la semana en 96,57 dólares.

La evolución en los próximos días de los precios del crudo dependerán, coinciden los expertos consultados por EFE, del devenir de las negociaciones que se inician este fin de semana en Pakistán para tratar de llegar a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Una de las primeras consecuencias del alza del petróleo ha sido el impacto en el precio de los carburantes, aunque representa algo menos de la mitad del coste de la gasolina y el gasóleo.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, en 2025 el 49,1 % del precio de la gasolina y el 44 % del gasóleo fueron impuestos, y el resto corresponde al precio del crudo, el coste del refinado y el margen de la compañía distribuidora.

Todo ello contribuye a que cuando la cotización del barril de petróleo sube, se traslada rápidamente al precio de la gasolina y el gasóleo, pero cuando baja, lo hace mucho más lento, un efecto denominado 'cohete y pluma'.

Al iniciarse la guerra de Irán, el litro de gasolina en España se pagaba a una media de 1,478 euros y, con el avance del conflicto, llegó a 1,796 euros, lo que llevó al Gobierno a reducir del 21 % al 10 % el IVA en los carburantes. Actualmente, se paga de media a 1,57 euros.

En el caso del gasóleo, el precio medio del litro en España antes del ataque a Irán era de 1,43 euros, llegó a 1,94 euros, y en los últimos días se encuentra en torno a 1,90 euros. EFE