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El Manacor se lleva la primera ronda de los cuartos de final (0-3)

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Santa Cruz de Tenerife, 11 abr (EFE).- El Conetabalear Manacor ha dado el primer golpe en los cuartos de final de los playoffs de la Superliga Masculina tras batir por la vía rapida al Cisneros La Laguna en el Rios Tejera por 0-3.

El cuadro balear no tardó en hacerse con el dominio del primer set (4-6) y aguantó la ventaja hasta el ecuador del juego cuando los locales encontraron más acierto por medio de Andreu Flores (16-13).

Fue un error en el saque tinerfeño y los puntos de Díaz y Lorente lo que volvió a dar la ventaja a los visitantes (17-18), que no titubearon en la recta final del set (19-25).

El segundo set también comenzó favorable al conjunto balear (3-7) pero entre Noda y Flores mantuvieron la esperanza para un Cisneros que empujó (16-14) pero que poco pudo hacer ante un Linares imparable, el Manacor volvió a ganar la partida (25-27).

El Cisneros salió al tercer juego dispuesto a forzar la remontada y con la aparición de Sleurink logró ponerse por delante (13-10), sin embargo, el Manacor aguardó y Linares volvió a coger los mandos de la ofensiva visitante (18-18).

Una vez más, el equipo visitante encontró más acierto en los instantes finales y entre Ribas y Diaz dictaron sentencia.

Tras este primer pulso, la eliminatoria marchará a tierras baleares y el Manacor hará uso de su factor cancha con el objetivo de sentenciar la eliminatoria.

Ficha técnica:

0– Cisneros La Laguna: Pont (-), Barrasa (líbero), Oliva (-), Fraç (2), Sleurink (10), Flores (4), Osado (líbero), Duque (8), López (-), Noda (8), Roberts (-), Okafor (-), Andreu (15), Costa (-).

Entrenador: Miguel Rivera.

3– Conectabalear CV Manacor: Nieves (19) Ribas (8) Romaní (7), Lorente (4), Flequer (-), Alomar (-), Díaz (10), Linares (14), Kobzev (-), Cairus (líbero) Serra (-), Tugores (-), Kucharczyk (-), Marzo (líbero).

Entrenador: Alexis Rubén González.

Parciales: (19-25, 25-27, 24-26).

Árbitros: Robles García, C. y Romero Martínez, A.

Incidencias: Encuentro correspondiente al primer partido de los cuartos de final de play-off de Superliga Masculina, disputado en el pabellón Juan Ríos Tejera. EFE

ip/asc

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