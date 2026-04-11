Espana agencias

El grupo de indie-rock Mizmaya canta, en su nuevo trabajo, a la pérdida de identidad

Guardar

Celia Agüero Pereda

Hoznayo (Cantabria), 11 abr (EFE).- Hay canciones que nacen casi sin querer, de una sensación compartida que se repite entre amigos, en conversaciones de verano o en pequeños gestos cotidianos que de pronto dejan de serlo, y así surge el nuevo single de Mizmaya, una banda cántabra que ha convertido la pérdida de identidad en una canción que habla de una realidad en toda España.

El trío cántabro formado por David Peña (voz y guitarra), Nacho Varona (bajo) y Alex Flores 'Jota' (batería) no buscaba hacer un himno ni una denuncia explícita, pero encontró algo más cercano: una incomodidad cotidiana que acabó convirtiéndose en canción.

"Era la realidad que vivimos nosotros y nuestro entorno. Esa sensación de que, de repente, no puedes ni aparcar en tu propia ciudad, de que todo está lleno. Y piensas: somos de aquí (...) ¿Y ahora qué?", explican, en una entrevista con EFE, tras lanzar su último single 'Bosque de secuoyas', preludio de su primer LP.

Lejos de señalar culpables, Mizmaya pone el foco en algo más amplio: una transformación silenciosa que afecta a muchos territorios.

Asegura que "no es contra nadie", sino que más bien es preguntarse hasta qué punto se puede cambiar todo sin perder lo que había antes.

Aunque la canción nace en Cantabria, ya que en ciudades tan turísticas como Santander, Castro Urdiales o Noja, su alcance es mucho mayor, lo mismo puede estar ocurriendo en Málaga, en Baleares o en cualquier zona turística tensionada por la llegada masiva de visitantes.

"Es una historia muy nuestra, pero también muy compartida. Al final hablamos de algo que puede sentir cualquiera en su ciudad o en su tierra", añaden.

Precisamente, una de las claves del grupo es utilizar lo local como punto de partida, pero sin encerrarse en ello, porque, aunque Mizmaya reivindica sus raíces, su música no suena a tradición, sino a indie-rock contemporáneo, emocional y directo.

No es casualidad que todo esto conecte con su primer trabajo, 'Pertenecer', un EP que ya orbitaba en torno a la idea de identidad, aunque desde un lugar más íntimo como es la familia, los recuerdos y los espacios personales.

Ahora, sin haberlo buscado de forma consciente, ese concepto se ha expandido.

"Antes era algo más romántico, más hacia dentro. Ahora quizá es más una forma de reivindicar lo que somos, también como lugar", reconocen.

Mizmaya es también un reflejo bastante preciso de cómo funciona hoy la música independiente en España.

Por un lado, el crecimiento en redes, especialmente en TikTok, donde ha sabido conectar con naturalidad y, por otro, la realidad del directo, que cada vez es más difícil para bandas emergentes.

"Igual haces un vídeo y llega a muchísima gente, pero luego vas a tocar y hay muy poca", reconocen.

El grupo sigue dando pasos fuera de su comunidad, en ciudades como Madrid o Barcelona, y prepara una agenda de directos que incluye festivales como Sonórica, que se celebra en julio en Castro Urdiales.

Sin embargo, su punto de partida sigue siendo el mismo: "Somos de aquí y, aunque lo que hagamos se pueda entender en cualquier sitio, eso no cambia".

Quizá por eso creen que 'Bosque de secuoyas' funciona, porque no intenta dar respuestas, sino poner voz a una sensación que muchos reconocen.

Y porque, en el fondo, todos en Cantabria o en cualquier otra parte siguen buscando lo mismo: un sitio al que sentir que pertenecen. EFE

ca/mg/jdm

(Foto)

Últimas Noticias

Investigado por circular 27 km en sentido contrario drogado y con un coche con caravana

Infobae

El PP cree que Sánchez "intenta escapar" pero su "corrupción" se conoce "hasta en China"

Infobae

Maíllo apuesta por expropiar centros de salud y hospitales privados para una red pública

Infobae

Rescatan a un surfista a 2,8 kilómetros de la costa de Cabo de Gata en Almería

Infobae

Miguel Allen: "No tenemos que pensar en el AEK, antes hay que ganar en Manresa"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Polémica en Torrejón de Ardoz por el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de David Bisbal, Saiko y Hombres G: entre 550.000 y dos millones de euros

Polémica en Torrejón de Ardoz por el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de David Bisbal, Saiko y Hombres G: entre 550.000 y dos millones de euros

Cómo funcionaría el reclutamiento militar obligatorio si España entrara en una guerra: empiezan los jóvenes y debe ser aprobado en el Congreso

La Guardia Civil detiene a siete personas en Castellón por explotar a 80 migrantes en condiciones de semiesclavitud

Péter Magyar, el rival de Orbán surgido de un divorcio mediático y una denuncia de corrupción: conservador, nacionalista, europeísta y cauto

Cómo podría España proteger Ceuta y Melilla si Marruecos se movilizara para “desocuparlas”: defensa europea ante la duda del artículo 5 de la OTAN

ECONOMÍA

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

España avanza en conciliación familiar sobre el papel, pero no en la práctica: “El debate sobre qué modelo queremos y quién lo paga todavía no está cerrado”

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”