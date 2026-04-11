El Gobierno asturiano ve en la empresa la única responsable de los 5 muertos en Cerredo

Oviedo, 11 abr (EFE).- El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha señalado este sábado que "la única responsable" de los cinco fallecidos en el accidente minero de Cerredo es la empresa Blue Solving que llevaba a cabo una actividad "ilegal" de extracción de carbón cuyas responsabilidades penales está investigando un juzgado de Cangas del Narcea.

En declaraciones a los periodistas, Peláez ha indicado que en la causa abierta por los tribunales no hay ninguna imputación y ninguna responsabilidad social imputada "de momento" al Principado de Asturias "y si la hubiera, se depurarán las responsabilidades que tengan que depurarse".

Peláez, que ha reprochado a PP, Vox y Foro el uso "torticero" de una tragedia "por intereses electoralistas", ha comparado además la actuación del Principado de reforzar el juzgado que instruye la causa con la de la Generalitat valenciana al reducir el personal del que se encarga de investigar la dana lo que demuestra "las distintas formas de actuar" de la derecha y de un Ejecutivo progresista.

Así, ha recordado que fue el propio Gobierno asturiano el que encargó el informe de la Inspección General de los Servicios que detectó un funcionamiento "anómalo y defectuoso" en la administración autonómica, según admitió su presidente, Adrián Barbón, pero cuyas conclusiones no han puesto de manifiesto "ninguna responsabilidad política en estos momentos".

Dicho informe -"del que las derechas se rieron cuando fue solicitado", ha indicado- ha sido remitido a la Fiscalía e incluye once recomendaciones que el Principado se ha comprometido a aplicar incluida la recuperación del Servicio de Seguridad Minera suprimido en 2019, e "irá más allá" al abrir una investigación sobre hechos concretos "caiga quien caiga". EFE