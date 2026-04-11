El Elche y el Valencia empatan al descanso en un derbi igualado y con alternativas (0-0)

Elche (Alicante), 11 abr (EFE).- El Elche y el Valencia empatan tras la primera parte de un duelo autonómico igualado y con alternativas en el juego, en el que el conjunto de Carlos Corberán dispuso de la mejor ocasión por medio de Lucas Beltrán
El equipo valenciano fue mejor en el arranque, ya que con su presión impidió al Elche desarrollar su juego y generó varias llegadas peligrosas, pero con el paso de los minutos el conjunto local igualó el encuentro y también amenazó en varias acciones, aunque sin exigir a Dimitrievski. EFE
pvb/nhp/asc
Últimas Noticias
Matarazzo, "descontento" con el partido de la Real ante el Alavés
Sánchez Flores: "El empate ha sido justo y merecido"
El domingo llega con lluvias, nevadas y un descenso notable de las temperaturas
Sinner: "Tengo muchas ganas de un partido con Alcaraz"
Urtasun insiste en que lo que tiene que hacer el Rey Juan Carlos es "pedir perdón y rendir cuentas"
MÁS NOTICIAS