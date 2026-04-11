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El Elche y el Valencia empatan al descanso en un derbi igualado y con alternativas (0-0)

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Elche (Alicante), 11 abr (EFE).- El Elche y el Valencia empatan tras la primera parte de un duelo autonómico igualado y con alternativas en el juego, en el que el conjunto de Carlos Corberán dispuso de la mejor ocasión por medio de Lucas Beltrán

El equipo valenciano fue mejor en el arranque, ya que con su presión impidió al Elche desarrollar su juego y generó varias llegadas peligrosas, pero con el paso de los minutos el conjunto local igualó el encuentro y también amenazó en varias acciones, aunque sin exigir a Dimitrievski. EFE

pvb/nhp/asc

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