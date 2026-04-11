El domingo llega con lluvias, nevadas y un descenso notable de las temperaturas

Madrid, 11 abr (EFE).- La Agencia de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, domingo, chubascos y tormentas fuertes en Andalucía oriental, Murcia y Alicante, nieve en zonas altas del norte peninsular y un descenso notable de las temperaturas máximas en amplias zonas del país, con bajadas extraordinarias en el nordeste.

Un frente frío recorrerá la mitad este peninsular y Baleares, donde, junto a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, dejará cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas.

En el norte, Galicia y la cornisa cantábrica también presentarán cielos nubosos, con chubascos que podrían alcanzar intensidad fuerte en algunos puntos; Por el contrario, en el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos, aunque no se descarta algún chubasco ocasional y disperso en las mesetas.

En Canarias, cielos nubosos con lluvias en las vertientes norte e intervalos nubosos en el sur.

La cota de nieve se situará entre los 800 y 1.100 metros en el extremo norte, con acumulaciones significativas en cotas superiores, e incluso descensos puntuales hasta los 600-800 metros. En las montañas del centro y del este, nevará a partir de los 1.500-1.800 metros, en general de forma débil.

Podrán formarse bancos de niebla matinales en zonas de montaña, mientras que la calima afectará a la mitad este peninsular y Baleares, dando lugar a precipitaciones en forma de barro.

Las temperaturas descenderán en la Península y Baleares, con bajadas notables de las máximas en el centro y la mitad este, así como en Baleares, e incluso descensos extraordinarios en el nordeste; También se registrarán caídas destacadas de las mínimas en el centro-este y nordeste, con heladas débiles en áreas de montaña de la mitad norte.

En las Canarias, los valores se mantendrán sin cambios o en ligero descenso.

En cuanto al viento, predominará de componente norte y oeste, con intervalos de intensidad fuerte y rachas muy fuertes en algunas zonas. Destacarán el poniente en el Estrecho, el cierzo en el valle del Ebro y la tramontana en el Ampurdán, Baleares y en el mar de Alborán. En Canarias, soplará el alisio con intensidad, con rachas muy fuertes en áreas expuestas.

Predicción por comunidades autónomas :

.-GALICIA: Lluvia y chubascos en el norte de A Coruña y en a Mariña, extendiéndose a otras zonas del interior, sobre todo a áreas montañosas. Cota de nieve alrededor de 1.000-1.200 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso, algo más acusado en el sureste; máximas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en el sureste. Heladas débiles en zonas altas de Lugo y Ourense. Viento flojo variable, tendiendo a moderado en el litoral.

.- PRINCIPADO DE ASTURIAS: Probables lluvias y chubascos de nieve por encima de unos 1.000 metros. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso; máximas en descenso moderado a notable en la Cordillera y sin cambios o en ligero descenso en el resto. Viento del sur flojo tendiendo a este, más intenso en el litoral.

.- CANTABRIA: Cubierto al principio tendiendo a nuboso o intervalos nubosos. Lluvias y chubascos por la tarde, menos probables en el extremo sur. Cota de nieve por encima de unos 1.000 metros. Temperaturas en descenso moderado. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera. Viento flojo variable, tendiendo a moderado del oeste en el litoral.

.-PAÍS VASCO: Cubierto con lluvias y chubascos en el este durante las primeras horas de la madrugada, volviendo a producirse por la tarde en la mitad norte y acompañados localmente de tormentas. Cota de nieve alrededor de 900-1.000 metros. Temperaturas mínimas en descenso en Bizkaia y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso, notable en el extremo oriental. Viento flojo a moderado de componente norte tendiendo a noroeste.

.- CASTILLA Y LEÓN: En el tercio este precipitaciones débiles a moderadas, tendiendo a disminuir la nubosidad y remitir las lluvias; En el resto nuboso, con precipitaciones débiles en el noroeste montañoso en el entorno de la tarde y de forma dispersa en el resto. Cota de nieve d 1.000 a 1.200 metros. Temperaturas en moderado descenso, notable en las máximas en la mitad sur. Heladas débiles o moderadas en zonas de montaña y en alguna zona cercana de la meseta. Viento del norte y noroeste, moderado.

.- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Cubierto, disminuyendo a nuboso por la tarde. Lluvias y chubascos de madrugada, que pueden ir acompañadas de tormentas, y que irán disminuyendo de oeste a este por la mañana, reactivándose por la tarde en el noroeste. Cota de nieve alrededor de 800-900 metros durante las primeras horas de la madrugada, aumentando al final a 1.100-1.200 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso notable. Heladas débiles en Pirineos. Viento del norte y noroeste flojo a moderado.

.- LA RIOJA: Cubierto con precipitaciones débiles a moderadas de madrugada, tendiendo durante el día a disminuir la nubosidad e ir remitiendo las lluvias. Cota de nieve 1.000 a 1.200 metros. Temperaturas en descenso, notable en las máximas. Heladas débiles en la Ibérica. Viento del norte y noroeste, moderado.

.- ARAGÓN: Precipitaciones generalizadas, más abundantes en el Pirineo y Prepirineo que remitirán de oeste a este durante la tarde. La cota de nieve en el Pirineo occidental bajará a 900-1.200 metros al mediodía y en el Pirineo oriental y el sistema Ibérico a 1.000-1.400 metros por la tarde; la acumulación de nieve podrá ser significativa en la divisoria del Pirineo. Temperaturas en descenso notable, que en el caso de las máximas será extraordinario. Heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico al final del día. Viento moderado con intervalos de fuerte del noroeste en la depresión del Ebro y flojo en el resto, del norte en el sistema Ibérico y del oeste en Huesca; a última hora aumentará a moderado del norte en cotas altas del Pirineo y en el sistema Ibérico; Hay probabilidad de rachas muy fuertes en la depresión del Ebro y en cotas altas del Pirineo y la Ibérica oriental.

.- CATALUÑA: Precipitaciones generalizadas que avanzarán de oeste a este y remitirán por el oeste a última hora. La cota de nieve en el Valle de Arán bajará de 1.400-1.600 metros a primera hora a 800-1.000 metros al final del día, con espesores significativos; en el resto del Pirineo la cota bajará de más de 2.000 metros a 1.000-1.200 metros a últimas horas. Temperaturas en descenso, que en el caso de las máximas será notable o extraordinario en el interior. Heladas débiles en el Pirineo al final del día. Viento moderado en el litoral de Girona y en Tarragona y flojo en el resto, del norte en el tercio oriental y de componente oeste en el resto; habrá intervalos de fuerte con rachas muy fuertes en el prelitoral y litoral sur de Tarragona y en el Ampurdán.

.- EXTREMADURA: Intervalos nubosos con nubes de evolución en el este, donde hay probabilidad de chubascos con tormenta. Temperaturas en descenso, localmente notable en Cáceres. Viento entre oeste y norte moderado, con rachas fuertes o muy fuertes.

.- COMUNIDAD DE MADRID: Cubierto abriéndose claros de oeste a este a lo largo de la tarde para quedar con intervalos nubosos, en su mayoría de nubes medias. Nieblas matinales dispersas en cumbres de la Sierra. Precipitaciones débiles, más frecuentes de madrugada y que remitirán a lo largo de la mañana. Cota de nieve en torno a 2.000 metros en la Sierra. Temperaturas en descenso, notable en las máximas. Posibilidad de alguna helada débil en cumbres de la Sierra. Vientos flojos y moderados de componente norte.

.- CASTILLA-LA MANCHA: Cubierto abriéndose claros de oeste a este por la tarde para quedar con intervalos nubosos, en su mayoría de nubes medias. No se descarta alguna niebla matinal dispersa en cumbres de los sistemas Central e Ibérico. Precipitaciones débiles que serán más frecuentes de madrugada y remitirán a lo largo de la mañana, salvo en el tercio sur donde se mantendrán, débiles y dispersas, y pueden ir acompañadas de tormenta en las sierras del sur de Ciudad Real y de Albacete y en el oeste de Toledo por la tarde. Cota de nieve en descenso para quedar en torno a 1.700-1.800 metros en los sistemas Central e Ibérico. Temperaturas en descenso, notable en las máximas. Heladas débiles en cumbres de los sistemas Central e Ibérico. Vientos flojos y moderados de componente norte.

.- COMUNIDAD VALENCIANA: Cubierto con precipitaciones generalizadas, que tenderán a remitir en la mitad norte a últimas horas; en el sur de Alicante a últimas horas podrían ser localmente fuertes. Temperaturas en descenso, que en el caso de las máximas será notable en el interior, o localmente extraordinario en el interior de la mitad norte. Viento moderado de componente norte en el norte de Castellón y, a primeras horas, en Alicante, con tendencia a disminuir a flojo; en el resto será flojo de dirección variable tendiendo a noroeste y aumentando a moderado en el interior de la mitad norte; habrá intervalos de fuerte con rachas muy fuertes en el norte de Castellón a últimas horas.

.- REGIÓN DE MURCIA: Cubierto con chubascos ocasionales, sin descartar que sean localmente fuertes y tormentosos. Polvo en suspensión durante la primera mitad del día, pudiendo producirse depósitos de barro. Temperaturas en descenso, notable en el caso de las máximas. Vientos entre flojos y moderados de componente norte.

.- ILLES BALEARS: Cubierto con lluvias persistentes acompañadas de barro, más frecuentes e intensas a partir de la tarde en el área de la sierra de Tramontana. Temperaturas en descenso, notable las máximas que se darán de madrugada, alcanzándose las mínimas al final del día. Viento moderado a fuerte del nordeste y norte con rachas que pueden alcanzar los 60 a 70 km/h.

.- ANDALUCÍA: Poco nuboso en la mitad occidental, con intervalos de nubes altas. Cielo cubierto en el resto, con chubascos que pueden ser fuertes y tormentosos, más probables en las sierras orientales. Polvo en suspensión durante la primera mitad del día en la mitad oriental, pudiendo producir barro. Temperaturas en descenso, alcanzándose la mínima al final del día en zonas del interior. Vientos moderados del noroeste, con intervalos fuertes en el litoral y en cotas altas. Poniente fuerte en el Estrecho y en el litoral mediterráneo occidental, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

.- CANARIAS: Cielo nuboso en Lanzarote, Fuerteventura y norte de las islas montañosas, con probables lluvias débiles a moderadas durante la primera mitad del día, y abriendo claros durante la tarde. En el resto, poco nuboso, salvo el suroeste de Tenerife donde predominarán los cielos nubosos con probables precipitaciones débiles. Temperaturas sin cambios, o en ligero descenso en las islas de mayor relieve. Viento moderado de norte a nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior de Lanzarote, zonas de litoral y península de Jandía (Fuerteventura) y en cumbres y vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas, a partir de la tarde cuando serán probables las rachas muy fuertes. EFE