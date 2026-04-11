El crimen mortal de Rioja (Almería): fruto de "conflictos reiterados" entre hermanos

Almería, 11 abr (EFE).- El asesinato de una mujer y el intento de homicidio de su marido el pasado 24 de marzo en un cortijo de Rioja (Almería) fue presuntamente el desenlace de los "conflictos reiterados" que el autor material de los disparos mantenía con su propio hermano.

El auto de ingreso en prisión dictado por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 4 de Almería, al que ha tenido acceso EFE, detalla que el investigado actuó expresamente "con intención de causar la muerte" debido a dichas disputas familiares previas.

De acuerdo con las diligencias practicadas, en la mañana de los hechos, el presunto homicida profirió un disparo en la cabeza contra su cuñada, lo que le provocó la muerte.

Acto seguido, el atacante efectuó otro disparo contra su hermano, quien resultó herido de extrema gravedad presentando una "rotura craneal", por la que tuvo que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Torrecárdenas, dónde aún permanece, según han confirmado a EFE fuentes sanitarias.

El auto judicial precisa que el tiroteo se produjo mientras en la finca se hallaban presentes varios familiares directos del presunto autor, entre ellos su esposa, su hijo y las parejas de otros miembros de la familia, que actuaron como testigos de lo ocurrido.

Tras el violento episodio, un tercer hermano de los implicados, ajeno a los disparos, llegó a las instalaciones del cortijo. Fue en ese momento cuando la familia directa del presunto autor emprendió la huida del lugar a bordo de dos vehículos, un escape que obligó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a adoptar un amplio operativo policial para su búsqueda y captura.

Los huidos terminaron entregándose días después en un cuartel de la Guardia Civil fruto de la presión mediática y policial. Tras ello, se encuentran investigados por este delito este hombre, su mujer y su hijo, aunque estos dos últimos se encuentran en libertad provisional.

La autoridad judicial subraya en su resolución que al detenido no le consta licencia de armas, por lo que poseía la pistola utilizada en el crimen sin la preceptiva autorización administrativa.

Por estos hechos, se le atribuye indiciariamente la presunta comisión de un delito de homicidio consumado con la agravante de parentesco, un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito de tenencia ilícita de armas.

Para justificar la estricta medida de prisión provisional, comunicada y sin fianza, la instructora argumenta que concurre un "evidente riesgo de fuga" que podría frustrar su futura presencia durante la instrucción de la causa y el enjuiciamiento.

Este riesgo se sustenta tanto en las elevadas penas de prisión a las que se enfrenta, que "pueden provocar un deseo de sustraerse a la acción de la justicia", como en el hecho constatable de que el investigado y su familia huyeron de forma inmediata tras el derramamiento de sangre.

El suceso ha dejado a cuatro hijos huérfanos, tres de ellos menores de edad, y ha destapado además la existencia de dos cultivos con cerca de 1.400 plantas de marihuana en el interior del recinto fortificado, un hallazgo que el juzgado investiga mediante unas diligencias independientes. EFE

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