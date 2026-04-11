Espana agencias

El Covirán Granada, ante una de sus últimas oportunidades de supervivencia

Guardar

Granada, 11 abr (EFE).- El Covirán Granada visita este domingo al UCAM Murcia con el objetivo de dar la campanada en forma de sorpresa y agarrar una de las últimas oportunidades que tiene de supervivencia antes de su presumible descenso de categoría.

El equipo dirigido por Arturo Ruiz se mantiene como colista destacado de la Liga Endesa con sólo tres victorias en 25 jornadas, a cuatro triunfos de una salvación que ahora marca con siete el Casademont Zaragoza.

Los andaluces han agravado su situación con la derrota sufrida la pasada jornada como locales ante el Basquet Girona por 84-91 en un partido con un final igualado que cayó a favor del rival, como le ha ocurrido a los rojinegros hasta siete veces esta campaña.

Las mínimas opciones de permanencia del Covirán Granada pasan por ganar prácticamente todos los partidos que le quedan en las nueve jornadas restantes, empezando por el de este domingo en Murcia.

El problema para los de Ruiz es que esta campaña han perdido todos los encuentros que han disputado a domicilio, los cinco últimos con gran claridad en las complicadas pistas de Barcelona, Unicaja, Real Madrid, Asisa Joventut y Valencia Basket.

El técnico, encima, tiene problemas de efectivos para la visita al UCAM Murcia, que llegará al partido cansado tras haber disputado partido entre semana ante el PAOK griego en una Copa de Europa FIBA en la que ha quedado eliminado.

Se mantienen lesionados desde la pasada ventana FIBA de partidos internacionales el alero francés William Howard y el ala-pívot georgiano Beqa Burjanadze, a los que se une esta semana el base francés Mehdy Ngouoma, que arrastra una lesión que ya le dejó jugar sólo unos minutos ante el Basquet Girona.

Además, es seria duda el base internacional Lluis Costa al lesionarse en el tobillo en el entrenamiento del jueves, dolencia que le hará jugar poco tiempo si finalmente estuviera disponible.

Sí que regresará por fin el alero finlandés Elias Valtonen, que lleva ya unas semanas con el grupo aunque aún sin minutos oficiales tras una grave lesión de hombro que la tenido más de cuatro meses de baja.

El Covirán Granada ya sabe lo que es ganar en la Liga Endesa en la pista del UCAM Murcia, aunque los pimentoneros han vencido los cinco últimos partidos oficiales disputados entre ellos. EFE

jag/agr/arh

Últimas Noticias

Investigado por circular 27 km en sentido contrario drogado y con un coche con caravana

Infobae

El PP cree que Sánchez "intenta escapar" pero su "corrupción" se conoce "hasta en China"

Infobae

Maíllo apuesta por expropiar centros de salud y hospitales privados para una red pública

Infobae

Rescatan a un surfista a 2,8 kilómetros de la costa de Cabo de Gata en Almería

Infobae

Miguel Allen: "No tenemos que pensar en el AEK, antes hay que ganar en Manresa"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Polémica en Torrejón de Ardoz por el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de David Bisbal, Saiko y Hombres G: entre 550.000 y dos millones de euros

Polémica en Torrejón de Ardoz por el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de David Bisbal, Saiko y Hombres G: entre 550.000 y dos millones de euros

Cómo funcionaría el reclutamiento militar obligatorio si España entrara en una guerra: empiezan los jóvenes y debe ser aprobado en el Congreso

La Guardia Civil detiene a siete personas en Castellón por explotar a 80 migrantes en condiciones de semiesclavitud

Péter Magyar, el rival de Orbán surgido de un divorcio mediático y una denuncia de corrupción: conservador, nacionalista, europeísta y cauto

Cómo podría España proteger Ceuta y Melilla si Marruecos se movilizara para “desocuparlas”: defensa europea ante la duda del artículo 5 de la OTAN

ECONOMÍA

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

España avanza en conciliación familiar sobre el papel, pero no en la práctica: “El debate sobre qué modelo queremos y quién lo paga todavía no está cerrado”

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”