El Covirán Granada, ante una de sus últimas oportunidades de supervivencia

Granada, 11 abr (EFE).- El Covirán Granada visita este domingo al UCAM Murcia con el objetivo de dar la campanada en forma de sorpresa y agarrar una de las últimas oportunidades que tiene de supervivencia antes de su presumible descenso de categoría.

El equipo dirigido por Arturo Ruiz se mantiene como colista destacado de la Liga Endesa con sólo tres victorias en 25 jornadas, a cuatro triunfos de una salvación que ahora marca con siete el Casademont Zaragoza.

Los andaluces han agravado su situación con la derrota sufrida la pasada jornada como locales ante el Basquet Girona por 84-91 en un partido con un final igualado que cayó a favor del rival, como le ha ocurrido a los rojinegros hasta siete veces esta campaña.

Las mínimas opciones de permanencia del Covirán Granada pasan por ganar prácticamente todos los partidos que le quedan en las nueve jornadas restantes, empezando por el de este domingo en Murcia.

El problema para los de Ruiz es que esta campaña han perdido todos los encuentros que han disputado a domicilio, los cinco últimos con gran claridad en las complicadas pistas de Barcelona, Unicaja, Real Madrid, Asisa Joventut y Valencia Basket.

El técnico, encima, tiene problemas de efectivos para la visita al UCAM Murcia, que llegará al partido cansado tras haber disputado partido entre semana ante el PAOK griego en una Copa de Europa FIBA en la que ha quedado eliminado.

Se mantienen lesionados desde la pasada ventana FIBA de partidos internacionales el alero francés William Howard y el ala-pívot georgiano Beqa Burjanadze, a los que se une esta semana el base francés Mehdy Ngouoma, que arrastra una lesión que ya le dejó jugar sólo unos minutos ante el Basquet Girona.

Además, es seria duda el base internacional Lluis Costa al lesionarse en el tobillo en el entrenamiento del jueves, dolencia que le hará jugar poco tiempo si finalmente estuviera disponible.

Sí que regresará por fin el alero finlandés Elias Valtonen, que lleva ya unas semanas con el grupo aunque aún sin minutos oficiales tras una grave lesión de hombro que la tenido más de cuatro meses de baja.

El Covirán Granada ya sabe lo que es ganar en la Liga Endesa en la pista del UCAM Murcia, aunque los pimentoneros han vencido los cinco últimos partidos oficiales disputados entre ellos. EFE

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