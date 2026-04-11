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El conductor de la guagua accidentada en La Gomera es el herido más grave

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San Sebastián de La Gomera, 11 abr (EFE).- El conductor de la guagua implicada en el accidente de La Gomera continúa siendo el paciente más grave, con evolución reservada, tras su traslado a un centro hospitalario en Tenerife, según ha informado la gerente de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Gomera, Guacimara Barrera Magdalena.

En su balance sobre la situación de los afectados, la responsable sanitaria ha detallado además que la viuda de la única víctima mortal recibió ayer el alta médica y se encuentra ahora en un hotel con el resto de pasajeros y "arropada" por psicólogos clínicos.

La gerente de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Gomera ha explicado que los tres heridos que se encuentran ingresados en el hospital de la isla evolucionan de forma favorable y que, previsiblemente, recibirán el alta a lo largo de la tarde.

Dos de los pacientes que están en La Gomera son pareja y permanecen juntos por recomendación clínica y apoyo emocional, mientras que una tercera persona evoluciona favorablemente, ha añadido.

Asimismo, ha recordado que en Tenerife están ingresadas tres personas, dos pacientes evolucionan de manera favorable y otro, en referencia al conductor, tiene un diagnóstico "un poco más reservado".

En relación con la víctima mortal, ha precisado que se le comunicó el fallecimiento a su esposa la tarde del día del accidente, una vez se dispuso de toda la información necesaria y en coordinación con los equipos de apoyo psicológico.

"La mujer del fallecido se encontraba conmocionada y fue atendida con especial sensibilidad", ha manifestado y ha explicado que el cuerpo de su marido, por cuestiones legales, tuvo que ser evacuado más tarde, ya que en el lugar del accidente se encontraba custodiado y a la espera de la policía judicial para su levantamiento.

Según ha indicado, el fallecimiento se produjo en el momento del accidente, y el cuerpo quedó en el lugar custodiado por las autoridades.

La viuda, ha continuado, fue acompañada en todo momento por equipos de psicología clínica y por el consulado británico, que ha colaborado en la atención y seguimiento de los afectados.

Todos los afectados permanecen alojados en un hotel en San Sebastián de La Gomera, donde reciben seguimiento sanitario y apoyo psicológico para la gestión del impacto del accidente, hasta su regreso a su país.

Además ha destacado la coordinación entre los distintos servicios de emergencia y la atención prestada tanto a las necesidades médicas como emocionales de los implicados, así como la colaboración del consulado británico en la gestión del caso. EFE

avg-brr/jdm

(foto)(vídeo)

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