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El BOE publica la concesión de la nacionalidad española de tres deportistas

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Madrid, 11 abr (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado la concesión de la nacionalidad española a tres deportistas: Clara Sarahy Fuentes Monasterio, Anna Smykovskaya y Sabine Hazboun.

Sarahy Fuentes Monasterio es de origen venezolano, levantadora de peso adaptado, modalidad en la fue campeona en los Juegos Paralímpicos de París en 2024.

Anna Smykovskaya es una jugadora de baloncesto, nacida en Rusia, que juega en el equipo Segle XXI de la Liga Femenina 2 española, y Sabine Hazboun es una nadadora nacida en Palestina.

Las tres concesiones se han hecho a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y previa deliberación del Consejo de Ministros del 7 de abril de 2026. EFE

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