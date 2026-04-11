El BNG reclama al Gobierno medidas para garantizar la seguridad de la flotilla a Gaza

Santiago de Compostela, 11 abr (EFE).- El BNG ha reclamado al Gobierno la adopción inmediata de medidas preventivas y una actuación firme para garantizar la seguridad y el respecto a la libertad de navegación de la Global Sumud Flotilla que parte este domingo a Gaza desde el puerto de Barcelona.

Esta nueva misión conformada por 70 embarcaciones y más de mil participantes, en la que están seis representantes de la Galicia–Global Sumud Flotilla, según el BNG, tiene como objetivo romper el bloqueo ilegal impuesto por Israel y llevar ayuda humanitaria, sanitaria y educativa a la franja de Gaza.

Representantes del BNG se han reunido con miembros de la delegación gallega de esta flotilla que, en anteriores expediciones fueron objeto de ataques, asaltos y acciones violentas por parte de Israel, denuncia el partido gallego.

Por ello, la formación nacionalista considera "imprescindible" que el Gobierno abandone su "actitud pasiva", según manifiesta en una nota de prensa, y actúe con antelación suficiente para evitar que estos hechos se repitan.

En este sentido, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, reclama al Gobierno que active "todos los mecanismos diplomáticos y políticos necesarios desde antes de la salida de las embarcaciones para garantizar el cumplimiento del derecho internacional y la libre navegación en aguas internacionales".

Y exige que se adopten medidas concretas para impedir nuevas agresiones extraterritoriales y asegurar que la misión humanitaria pueda desarrollar su labor con total seguridad. EFE