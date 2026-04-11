El BM Nava visita Huesca necesitado de recuperar sensaciones tras caer en Cuenca

Segovia, 11 abr (EFE).- El Viveros Herol Balonmano Nava afrontará este domingo (18:00 horas) una exigente salida a la pista del Bada Huesca en un duelo directo por la permanencia que el equipo segoviano afronta con su moral tocada y necesitado de recuperar sensaciones tras perder en Cuenca.

El conjunto dirigido por Carlos Villagrán llega a la cita con la necesidad de reaccionar tras la derrota sufrida la pasada jornada en los últimos segundos del partido ante Rebi Cuenca, un resultado que dejó sensaciones encontradas en el vestuario navero.

“Hay que reconocer que nos dolió muchísimo los puntos que se nos escaparon, pero estamos contentos por el partido que hicimos y estamos tranquilos con nuestro trabajo a pesar de que nos volvimos muy disgustados y dolidos”, ha señalado el técnico.

Villagrán ha destacado, no obstante, la capacidad del equipo para reponerse a los golpes sufridos en las últimas semanas. “El equipo se ha sobrepuesto al palo de Cuenca y al palo de Ademar en casa. Eso dice mucho de los jugadores y de cómo tenemos focalizado el objetivo de salvar la categoría”.

El entrenador navero ha reconocido la dificultad del desplazamiento a una cancha que considera complicada “y ante un oponente bien trabajado” aunque aseguró que su equipo viajará con ambición “porque ganar significaría para nosotros un gran paso adelante”.

Sobre el rival, el técnico ha advertido del potencial del Bada Huesca pese a su situación clasificatoria. “Es un equipo peligrosísimo, tiene una buena portería, jugadores individualmente muy buenos, un pivote que te hace muchísimo daño y luego una defensa muy activa que te genera robos de balón”, ha explicado.

Para el entrenador del Balonmano Nava, la clave estará en mantener la concentración durante todo el encuentro y, en este sentido, reforzar la apuesta por una de las principales señas de identidad del equipo: “Intentaremos correr, aunque últimamente no lo estamos haciendo tanto como nos gustaría”.

El Balonmano Nava ha visitado en cinco ocasiones la cancha del Bada Huesca en la Liga Asobal, con un balance de dos victorias, dos derrotas y un empate. En el encuentro disputado en la primera vuelta, los segovianos se impusieron con claridad en el pabellón municipal de Nava de la Asunción por 41-33. EFE

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